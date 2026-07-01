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NHL

Živě: Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Jan Šlapáček

Přípravy na novou sezonu National Hockey League už jsou v plném proudu. Po vstupním draftu přichází na řadu další velmi atraktivní událost, trh volných hráčů. Letos na trhu příliš atraktivních jmen není, i tak ale bude docházet k podpisům a výměnám, proto rozhodně sledujte náš online přenos!

18:00 - Trh s volnými hráči otevřen!

17:57 - New York Islanders

V New Yorku nebude pokračovat David Rittich, jenž se během pár minut stane volným hráčem. Nahradit by ho v brankovišti Islanders mohl Vítek Vaněček.

17:54 - Montreal Canadiens

Nového kontraktu se dočkala i mladá hvězda Montrealu Canadiens. Ivan Děmidov se kanadskému týmu upsal na osm let a ročně si v průměru přijde na 9,125 milionů dolarů.

17:49 - Philadelphia Flyers

Známe i konečnou podobu nové smlouvy Dana Vladaře ve Philadelphii. Český brankář prodloužil o pět let, roční průměr kontraktu je 5,5 milionů dolarů.

17:43 - Vegas Golden Knights

Rasmus Andersson na trh s volnými hráči nakonec nezamíří. Švédský obránce bude pokračovat ve Vegas, kde podepsal sedmiletou smlouvu v hodnotě 59,5 milionů dolarů.

17:35 - Florida Panthers

Předcházející zpráva je potvrzena. Radko Gudas podepsal s Panthers šestiletou smlouvu, ročně si v průměru přijde na 1,5 milionů dolarů.

17:32 - Florida Panthers

Stále probíhají jednání mezi Floridou a Radko Gudasem. Pokud k dohodě dojde, bude se jednat spíše o dlouhodobější kontrakt, aby Panthers mohli lépe pracovat s platovým stropem.

17:28 - Buffalo Sabres

Buffalo se domluvilo na kontraktu s Olenem Zellwegerem, kterého před pár dny získalo z Anaheimu. Mladý obránce podepsal smlouvu na tři roky a přijde si na částku kolem devíti milionů dolarů.

17:25 - Patrik Laine

Finský útočník toho v minulém ročníku příliš nenahrál, i tak je o něj poměrně zájem. O Patrika Laineho se nejvíce zajímají Kings, Lightning, Flames a Wild.

17:17 - Philadelphia Flyers

Vrátí se Claude Giroux do známého prostředí? Mezi zájemci o kanadského útočníka je Philadelphie, kde Giroux v minulosti dělal kapitána.

17:05 - Pittsburgh Penguins a Toronto Maple Leafs

Výměna se upekla i mezi Penguins a Maple Leafs. Do Pittsburghu byl poslán útočník Nick Robertson, opačným směrem putuje výběr ve čtvrtém kole draftu.

17:01 - Calgary Flames

Calgary ochotně naslouchá nabídkám na veterána Blakea Colemana.

16:55 - Nashville Predators a Dallas Stars

Dokončuje se první výměna během našeho přenosu. Do Nashvillu z Dallasu míří mladý útočník Mavrik Bourque, jenž je chráněným volným hráčem. Společně s ním byl vyměněn i obránce Ilja Ljubuškin. Dallas od Predators získal druhé a třetí kolo draftu.

16:50 - Chicago Blackhawks

Blackhawks krátce před draftem získali Bowena Byrama a během dnešního dne se s ním domluvili na kontraktu. Bývalý zadák Colorada a Buffala podepsal na šest let za 75 milionů dolarů. Jedná se o největší kontrakt obránce, co se týká průměrného ročního platu.

16:26 - Ottawa Senators

Angažmá pravděpodobně změní i zkušený Claude Giroux, který se doposud v Ottawě nedomluvil na novém kontraktu. Napříč ligou bude o jeho služby rozhodně zájem.

16:16 - San Jose Sharks

O Masona Marchmenta bude na trhu hodně velký zájem, což potvrzuje i zámořský novinář Darren Dreger. Jedním z největších zájemců o jeho služby je San Jose.

16:13 - New Jersey Devils

New Jersey našlo se svým kapitánem společnou řeč ohledně nového kontraktu, který bude během dnešního dne oficiálně potvrzen. Nico Hischier podepsal pětiletý pakt v celkové hodnotě šedesáti milionů dolarů.

16:08 - Toronto Maple Leafs

Zajímavý den rozhodně čeká na Maple Leafs. Kanadský tým je spojován se dvěma velkými jmény. Brankoviště by mohl posílit Sergej Bobrovskij a obranu Zach Werenski. Přijde do Toronta alespoň jeden z nich?

16:01 - Detroit Red Wings

Americký útočník Patrick Kane novou smlouvu s Red Wings před otevřením trhu nepodepíše a zkusí zjistit, jaký je o něj napříč ligou zájem. Návrat do Detroitu ale vyloučen není.

16:00 - Příjemné středeční odpoledne! Vítejte při sledování textového přenosu Trh volných hráčů NHL 2026.

V posledních hodinách zámořím nejvíce zatřásla zpráva, že Zach Werenski odmítl výměnu do Dallasu a touží po setrvání ve Východní konferenci. Dojde k výměně během dnešního dne?

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