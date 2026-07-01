Živě: Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00Jan Šlapáček
Přípravy na novou sezonu National Hockey League už jsou v plném proudu. Po vstupním draftu přichází na řadu další velmi atraktivní událost, trh volných hráčů. Letos na trhu příliš atraktivních jmen není, i tak ale bude docházet k podpisům a výměnám, proto rozhodně sledujte náš online přenos!
18:00 - Trh s volnými hráči otevřen!
17:57 - New York Islanders
V New Yorku nebude pokračovat David Rittich, jenž se během pár minut stane volným hráčem. Nahradit by ho v brankovišti Islanders mohl Vítek Vaněček.
17:54 - Montreal Canadiens
Nového kontraktu se dočkala i mladá hvězda Montrealu Canadiens. Ivan Děmidov se kanadskému týmu upsal na osm let a ročně si v průměru přijde na 9,125 milionů dolarů.
17:49 - Philadelphia Flyers
Známe i konečnou podobu nové smlouvy Dana Vladaře ve Philadelphii. Český brankář prodloužil o pět let, roční průměr kontraktu je 5,5 milionů dolarů.
17:43 - Vegas Golden Knights
Rasmus Andersson na trh s volnými hráči nakonec nezamíří. Švédský obránce bude pokračovat ve Vegas, kde podepsal sedmiletou smlouvu v hodnotě 59,5 milionů dolarů.
17:35 - Florida Panthers
Předcházející zpráva je potvrzena. Radko Gudas podepsal s Panthers šestiletou smlouvu, ročně si v průměru přijde na 1,5 milionů dolarů.
Tynka Gudas reporting live with breaking news ???? pic.twitter.com/mkcx1NKR0H
— Florida Panthers (@FlaPanthers) July 1, 2026
17:32 - Florida Panthers
Stále probíhají jednání mezi Floridou a Radko Gudasem. Pokud k dohodě dojde, bude se jednat spíše o dlouhodobější kontrakt, aby Panthers mohli lépe pracovat s platovým stropem.
17:28 - Buffalo Sabres
Buffalo se domluvilo na kontraktu s Olenem Zellwegerem, kterého před pár dny získalo z Anaheimu. Mladý obránce podepsal smlouvu na tři roky a přijde si na částku kolem devíti milionů dolarů.
17:25 - Patrik Laine
Finský útočník toho v minulém ročníku příliš nenahrál, i tak je o něj poměrně zájem. O Patrika Laineho se nejvíce zajímají Kings, Lightning, Flames a Wild.
17:17 - Philadelphia Flyers
Vrátí se Claude Giroux do známého prostředí? Mezi zájemci o kanadského útočníka je Philadelphie, kde Giroux v minulosti dělal kapitána.
17:05 - Pittsburgh Penguins a Toronto Maple Leafs
Výměna se upekla i mezi Penguins a Maple Leafs. Do Pittsburghu byl poslán útočník Nick Robertson, opačným směrem putuje výběr ve čtvrtém kole draftu.
17:01 - Calgary Flames
Calgary ochotně naslouchá nabídkám na veterána Blakea Colemana.
16:55 - Nashville Predators a Dallas Stars
Dokončuje se první výměna během našeho přenosu. Do Nashvillu z Dallasu míří mladý útočník Mavrik Bourque, jenž je chráněným volným hráčem. Společně s ním byl vyměněn i obránce Ilja Ljubuškin. Dallas od Predators získal druhé a třetí kolo draftu.
16:50 - Chicago Blackhawks
Blackhawks krátce před draftem získali Bowena Byrama a během dnešního dne se s ním domluvili na kontraktu. Bývalý zadák Colorada a Buffala podepsal na šest let za 75 milionů dolarů. Jedná se o největší kontrakt obránce, co se týká průměrného ročního platu.
Nejdražší obránce historie. Chicago podepsalo s novou posilou https://t.co/BiShochOWs
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026
16:26 - Ottawa Senators
Angažmá pravděpodobně změní i zkušený Claude Giroux, který se doposud v Ottawě nedomluvil na novém kontraktu. Napříč ligou bude o jeho služby rozhodně zájem.
16:16 - San Jose Sharks
O Masona Marchmenta bude na trhu hodně velký zájem, což potvrzuje i zámořský novinář Darren Dreger. Jedním z největších zájemců o jeho služby je San Jose.
16:13 - New Jersey Devils
New Jersey našlo se svým kapitánem společnou řeč ohledně nového kontraktu, který bude během dnešního dne oficiálně potvrzen. Nico Hischier podepsal pětiletý pakt v celkové hodnotě šedesáti milionů dolarů.
16:08 - Toronto Maple Leafs
Zajímavý den rozhodně čeká na Maple Leafs. Kanadský tým je spojován se dvěma velkými jmény. Brankoviště by mohl posílit Sergej Bobrovskij a obranu Zach Werenski. Přijde do Toronta alespoň jeden z nich?
16:01 - Detroit Red Wings
Americký útočník Patrick Kane novou smlouvu s Red Wings před otevřením trhu nepodepíše a zkusí zjistit, jaký je o něj napříč ligou zájem. Návrat do Detroitu ale vyloučen není.
16:00 - Příjemné středeční odpoledne! Vítejte při sledování textového přenosu Trh volných hráčů NHL 2026.
V posledních hodinách zámořím nejvíce zatřásla zpráva, že Zach Werenski odmítl výměnu do Dallasu a touží po setrvání ve Východní konferenci. Dojde k výměně během dnešního dne?
Dallas? Ne, díky! Werenski odmítl trejd, mermomocí chce do Toronta https://t.co/fIBTnohukh
— NHL.cz (@NHL_cz) July 1, 2026