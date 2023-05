Živo v Arizoně. Majitel odmítl stěhování, otec Kellera prozradil jeho odchod

Kdo by to byl řekl! Nejvíce živo je teď v NHL kolem Arizony. Odmítla se stavba nové haly, a tak opět přišlo na řadu spekulování o tom, kam se tato organizace přesune. Podle majitele týmu však nikam. Kdo by se však měl přesunout, to je Clayton Keller. Alespoň to tvrdí jeho otec.

Coyotes v této sezóně odehráli svou první sezónu v arizonské Mullett Areně s kapacitou 5 000 míst, která je zdaleka nejmenší arénou NHL. Coyotes a Arizonská univerzita mají dohodu, podle níž bude tento tým hrát na stadionu ještě dva roky s opcí na rok 2025/26.

Prezident a generální ředitel Coyotes Xavier A. Gutierrez navíc v prohlášení pro majitele permanentek uvedl, že klub již začal znovu jednat s místními představiteli, aby zařídil nový a stálý domov ve Valley.

„Během sezony 2023/24 budou Arizona Coyotes hrát v Mullet Areně,“ stojí v oficiálním prohlášení, pod které se podepsal právě Gutierrez.

Greg Wyshynski z ESPN pak jako první informoval o prohlášení zástupce komisaře NHL Billa Dalyho, který si nedokáže představit scénář, podle kterého by Coyotes v příští sezóně nehráli v Mullett Areně.

Kdo ale v Mullett Areně hrát nebude, to je dle všeho nejproduktivnější borec týmu Clayton Keller.

„Clayton tam se začátkem příští sezony nebude a očekává, že ho ostatní budou následovat nebo nepodepíší. Tým se bude stěhovat, jiné možnosti nejsou. Phoenix bude litovat, že přišel o profesionální sportovní tým,“ hřímal nevybíravě na Twitteru Bryan Keller, otec útočníka Coyotes.

Svůj příspěvek zanedlouho smazal, nicméně dle informací ze zámoří jsou hráči Coyotes zklamaní i zmatení z toho, co se kolem týmu děje.

Co se Kellera týče, ten podepsal v září 2019 osmiletou smlouvu na 57,2 milionu dolarů, která vstoupila v platnost v sezoně 2020/21. Jedinou možností, jak odejít, je tedy výměna.

O mladého útočníka by mohl být zájem, vždyť tento čtyřiadvacetiletý borec má za sebou parádní sezonu, když v 82 zápasech nasbíral 86 bodů, z toho bylo 37 gólů.

