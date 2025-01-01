Život po životě. Nový Carter Hart podepsal smlouvu, míří na západ

17. října 19:21Jiří Lacina
Spekulovalo se o zájmu Edmontonu, ale Carter Hart nakonec míří jinam. Omilostněný kanadský brankář podepsal zatím jen zkušební kontrakt s Vegas Golden Knights.
„Jsem nesmírně vděčný, nadšený a poctěn, že jsem součástí Golden Knights,“ nešetřil pokorou Hart. „Dnes jsem si s Seanem Burkem a pár dalšími kluky skvěle zabruslil. Byla to dlouhá cesta, než jsem se dostal zpět k hokeji, ke hře, kterou miluji. Už rok a půl jsem mimo. Jsem rád, že se můžu posunout dál.“
Sedmadvacetiletý gólman, který šel na draftu 2016 ve druhém kole, potvrdil, že zájem o jeho služby mělo víc týmů. „Udělali jsme si domácí úkoly, promluvili si s několika týmy. Opravdu se nám líbilo všechno, co je tady v Las Vegas. Byli velmi vstřícní, upřímní a pravdomluvní. S organizací a vedením se skvěle jednalo. Hodně lidí Las Vegas chválilo. Je to skvělá příležitost a já už se nemůžu dočkat,“ řekl mladý gólman.
Hart zůstává suspendován do 1. prosince, podepsat smlouvu už ale mohl. Otázku, zda čeká negativní reakce fanoušků, nechal raději bez odpovědi. „Hledám nový začátek,“ naznačuje skromné ambice.
Sám bez přehánění přežil svou sportovní smrt. Současná Severní Amerika nedává podobným případům příliš druhých možností. Dokonce i po rozhodnutí soudu si dal Gary Bettman na čas, než formálně omilostněným hokejistům povolil návrat do NHL.
Samozřejmostí jsou Hartovy aktivity v „komunitě“, kde má fanouškům ukázat svou pravou tvář. Veřejně projevit, jak se napravil. Sám přitom nemá konkrétní plány, jak to udělat.
„Ve Philadelphii jsem toho pro komunitu udělal hodně. Miloval jsem to tam,“ říká Hart. „Pro mě je to v tomto smyslu prostě o zapojení, dělat, co můžu, abych pomohl mladším hráčům a učil mladší sportovce … a abych ukázal, kdo doopravdy jsem.“
Aspoň v jedné věci pauza pomohla. Zdravotně se cítí absolutně v pohodě, fyzicky odpočatý. „Moje tělo se cítí opravdu dobře. Vím, že jsem svůj čas moudře využil k péči o tělo a dělal správné věci. Udělal jsem vše, abych zůstal připravený. Trénink je jiný než zápas, ale to přijde. Máme čas připravit se na 1. prosinec,“ těší se Hart.
