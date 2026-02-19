Životní branky Ondřeje Paláta? Nesmíme se omezovat jen na nároďák!

19. února 11:00Jiří Lacina
Ve třetí třetině utkání České republiky s Kanadou, které se zařadí k těm nejlepším v historii proti javorovému listu, padla věta „Ondřej Palát ještě nikdy nedal tak důležitou branku“. Ponechme stranou, že gól na 3:2 padl po dlouhé hře v šesti a nakonec ani nebyl vítězný, jak jsme doufali. Zaměřme se na rehabilitaci Ondřeje Paláta.
Ten totiž dal v životě hodně důležitých branek.
Patří k nejvýraznějším osobnostem v historii Tampy Bay Lightning. S Nikitou Kučerovem a Tylerem Johnsonem tvořili před lety útok přezdívaný „triplets“ (trojčata). Palát mezi nimi rozhodně nebyl jen do počtu. Ať už s Kučerovem nebo bez něj dával důležité góly.
V roce 2022 odvracel Palát vyřazení ve finále s Coloradem. Za stavu 1:3 v sérii vstřelil šest a půl minuty před třetí sirénou vítězný gól pátého duelu na 3:2. Palát byl, nikoli poprvé v kariéře, tiskem označen jako „third period hero“ (hrdina třetích třetin).
Proč? Možná proto, že ve stejném roce ve třetím utkání finále konference pouhých 42 sekund před koncem popravil brankou na 3:2 Rangers. Vítězný gól na 2:1 (zápas skončil 3:1) vstřelil Palát i v pátém duelu téže série. Ve čtvrtém zapsal 1+2 na výsledku 4:1.
Ve vítězném roce 2020, kdy získal s Tampou Bay první Stanley Cup, rozhodl brankou v prodloužení druhé utkání série s Bostonem. Fakt, že se v době nastupujícího covidu hrálo play off v bublině bez diváků, význam trefy nijak nesnižoval.
Palát byl v roce 2020 s 11 zásahy druhým nejlepším střelcem Tampy v play off. O dva roky později byl se stejným počtem přesných tref se Stevenem Stamkosem v mužstvu nejlepší. Bavíme se o play off NHL; v zápasech, kde jde o všechno, Palát vždycky rozkvetl.
V klubové historii Lightning je se 48 góly ve vyřazovací části třetí za Nikitou Kučerovem (53) a Stevenem Stamkosem (50). Daleko za ním jsou klubové legendy Vincent Lecavalier (24) nebo Martin St. Louis (33). Oba přitom také mají prsten pro vítěze (z roku 2004).
Z Čechů dal v play off NHL víc branek jen Jaromír Jágr (78). Dokonce i Patrik Eliáš (45), který hrál NHL do čtyřiceti a s New Jersey zažil dlouhé pochody play off, mu hledí na záda.
Ano, v New Jersey už Palát plnil hlavně defenzivní úkoly. Jeho životní příběh je ale delší a velmi pestrý. V české reprezentaci je nepochybně spousta hráčů, kteří by pro gól na 3:2 pár minut před koncem duelu s Kanadou nenašli srovnatelný zážitek, zrovna Ondřej Palát mezi ně ale nepatří.
