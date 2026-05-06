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Životní odměna pro českého fantoma. Vladař je ve Philly blízko podpisu

15. června 14:00

David Zlomek

Fantastická sezona vynesla českému brankáři Danu Vladařovi v zámoří status plnohodnotné hvězdy NHL. Osmadvacetiletý gólman je podle posledních zpráv na pokraji podpisu dlouhodobého prodloužení smlouvy s Philadelphií Flyers, které mu zajistí budoucnost i pohádkové peníze. Jako první s informací přišel respektovaný analytik Kevin Weekes z NHL Network, podle něhož se obě strany blíží k dohodě, jež českému brankáři zaručí celkový příjem přesahující pětadvacet milionů dolarů.

„Podle mých zdrojů Vladař a Flyers směřují k pětiletému prodloužení smlouvy, jehož průměrný roční plat se bude s největší pravděpodobností pohybovat někde kolem pěti a půl milionu dolarů,“ potvrdil na sociálních sítích Weekes.

Bývalý věčný náhradník si tuto životní smlouvu vybojoval famózními výkony v základní části, v níž se definitivně etabloval jako stoprocentní a spolehlivá jednička. Poprvé v kariéře na sebe vzal obrovskou zátěž a odchytal hned dvaapadesát zápasů, ve kterých si držel skvělý průměr 2,42 inkasované branky na utkání a úspěšnost zákroků 90,6 %. Právě jeho nezlomná jistota v brankovišti byla hlavním motorem, který Philadelphii dotáhl do vytouženého play-off a navíc jí pomohl v prvním kole vyřadit rivala z Pittsburghu.

Pokud byl Vladař v základní části skvělý, ve vyřazovacích bojích svou hru povýšil na naprostou extratřídu. V deseti zápasech vyřazovacích bojů srazil svůj průměr na 2,18 gólu na zápas a úspěšnost vytáhl na fantastických 92,2 %. Pro českého gólmana to přitom byla vůbec první skutečná zkušenost s těžkým hokejem o všechno. Během předchozích ročníků totiž do play-off zasáhl jen jako záskok na pouhé dva zápasy.

Přestože jsou obě strany ústně prakticky dohodnuté, na oficiální fotografie s perem v ruce si fanoušci Letců budou muset ještě pár týdnů počkat. Známý kanadský insider Pierre LeBrun celou situaci detailně upřesnil a vysvětlil nutné zdržení.

„Na prodloužení je ještě potřeba odvést trochu práce, ale jakmile to bude hotové, nesmí se smlouva oficiálně podepsat a oznámit dříve než prvního července, protože Vladařovi stále běží ještě jeden rok z jeho současného kontraktu,“ upozornil LeBrun a potvrdil dosavadní spekulace. „Bylo mi řečeno, že jakmile se vše dotáhne, délka bude v rozmezí pěti až šesti let a platová zátěž se bude skutečně pohybovat kolem pěti milionů ročně,“ dodal uznávaný novinář. 

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