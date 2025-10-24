Životní večer zažil jako Kačer. Granlund dal Anaheimu vzpomenout na Getzlafa

25. října 18:00Tomáš Zatloukal
Když se rozhodoval, kde podepsat, zavolal si i s Teemu Selännem. Svým oblíbeným kumpánem z repre a legendou Ducks. "A řekl mi o klubu jen to nejlepší, vypíchl, že jsou na správné cestě a půjdou nahoru," vybaví si Mikael Granlund rozhovor, který mu pomohl s verdiktem. A jistě ho přesvědčily i peníze, vždyť do Kalifornie vyrazil pro 21 milionů dolarů za tři roky hokeje. Velkorysé podmínky! Teď zkušený Fin předvedl proti bostonským Medvědům výkon, po kterém mu nikdo nevyčte ani cent.
Pět bodů!
Tolik jich posbíral za jediný mač poprvé v kariéře! Ve třiatřiceti, kdy by podle běžných sportovních zákonitostí měl být za zenitem. Granlund ale zdůrazňuje, že nikdy se necítil tak dobře jako v posledních letech. A věří, že ty nejlepší výkony má stále před sebou...
Že to nemusí být slepá víra ukazuje vydařená minulá sezona, kterou rozdělil mezi San Jose Sharks a Dallas Stars. A záblesky už ukazuje také na nové adrese, kde kdysi válel Finský blesk.
Kvintet zápisů do statistik jde jistě nasbírat i působivěji než za tři sekundární asistence, jeden gól v přesilovce a další do opouštěné klece. Ostatně se stačí podívat na show Macklina Celebriniho ze stejné noci.
Ale že by to mělo kalit Granlundovi radost?
Kdepak, takovou erupci potřeboval, spousta jeho slibných akcích skončila v minulých duelech zmarem...
Před novináři ovšem především vypíchl ofenzivní sílu perspektivního týmu. "Myslím si, že máme v mančaftu plno talentovaných hráčů a soupeřům se těžko bráníme.”
Něco na tom bude, vždyť Kačeři lámou se svou produktivitou klubové rekordy, skórovali už 26krát a bezprecedentně úspěšně pálí na ledě soupeřů (21)! A valí i v kontextu celé ligy: jako první tým této sezóně zapsali druhý sedmigólový večer.
V hlavní roli? Granlundova formace, kterou vyzdvihl i kouč Joel Quenneville. “To tahle lajna skvělou akcí nastartovala obrat,” povídal spokojeně. Blýskl se i čtyřbodový Američan Nikita Nesterenko.
Granlund dal pěti body vzpomenout na klubovou ikonu Ryana Getzlafa, který byl do tohoto týdne posledním borcem, který zaznamenal v anaheimském dresu kvintet punktů (v roce 2015). Jde zároveň o vyrovnané klubové maximum.
Dvojnásobný mistr světa se nekasal.
“Byl to takový ten zápas, kdy van vyjde, na co sáhnete. Odrazí se k vám puky, sejde se to…,” prohodil s úsměvem na tváři a úlevou v hlase. Je největší letní posilou Ducks, konečně skóroval… a náhle se zlepšil na 8 bodů ze 7 zápasů.
Při rozhovoru autor jedné z nejslavnějších branek v dějinách MS ocenil bojovného ducha, kterého kádr ukázal, netěšilo ho snad jen pět inkasovaných branek.
K zlepšení defenzivy mají Kačeři šanci už v noci na neděli, vyzvou Blesky z Tampy.
