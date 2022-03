Zjevení Anderson! Veterán je osobností Sabres

Největší osobnost Buffala? V poslední době přichází pro mnohé nečekaná odpověď. Veterán Craig Anderson válí, naposledy zdeptal hvězdný útok Toronta pod širým nebem. Nedávno také dosáhl na velký milník. Jednoduše řečeno, čtyřicetiletý borec ještě má co ukázat.

V létě loňského roku to už vypadalo, že je s kariérou Craiga Andersona pomalu amen. Nicméně ozvalo se Buffalo, se kterým čtyřicetiletý veterán podepsal roční kontrakt za minimální gáži.

Zatím to však vypadá, že smlouva je výhrou pro obě strany. Zatímco Sabres našli spolehlivou sílu do brankoviště, Anderson si prodloužil kariéru a minulý týden dokonce dosáhl na metu tří set výher, což se v historii ligy podařilo pouze dalším osmatřiceti gólmanům. Co se brankářů narozených v USA týče, je Anderson dokonce šestým!

„Na tenhle zápas budu dlouho vzpomínat,“ říkal Anderson po duelu s Vegas, ve kterém na tuto metu dosáhl. „Klíč k úspěchu? Zůstat hladový. A to platí i teď, chci další milník.“

Což je pro Sabres skvělá zpráva. Anderson totiž není jenom nějakou záplatou, je spolehlivým gólmanem, což prokázal i v neděli, když dostal důvěru v zápase pod širým nebem. Toronto udržel na dvou gólech, díky čemuž Sabres vyhráli v poměru 5:2.

„Jste na ledě, je vám zima, vítr vám fouká do obličeje, jste celí zmrzlí, ale ten pocit radosti přebije všechno,“ zářil po utkání. „Pořád je to NHL, ale máte pocit, jako byste byl zase dítě na rybníku. Je to čirá radost.“

A mimochodem, Anderson se v těchto zápasech opravdu vyžívá. V kariéře se mu poštěstilo hrát ve třech událostech pod širým nebem – a ze všech odešel jako vítěz!

Je jasné, že jsou před Buffalem těžké roky. Pokud však najde více hráčů s charakterem, jako má Anderson, nemá se čeho bát.

Stačí se podívat na posledních pět zápasů s Andersonem v bráně. Dvě výhry proti Torontu, jedna proti Vegas a Minnesotě. To nejsou žádní nazdárci, ba naopak.

„Začínáme růst,“ ví dobře Anderson.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

