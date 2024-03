Zkažená sezona? Semlela nás očekávání, přiznává šéf Ottawy

Generální manažer Ottawy Senators Steve Staios dobře ví, že jeho tým v této sezoně nesplnil naděje fanoušků na zlepšení. Nepotěšil je ani svým dalším prohlášením. Nikomu totiž nechce slibovat to, že by se Sens za rok objevili v play off.

"Upřímně? Všechna očekávání nás celkem semlela" řekl v rozhovoru pro TSN. "Máme mladý tým, velmi dobrou a talentovanou skupinu hráčů. Uvidíme, jak se vyvine posezonní období a koho přivedeme, ale musí dojít k růstu kluků, co tu už jsou."

Ottawa byla v uplynulém létě opět aktivní, ve snaze stabilizovat brankoviště posílila o Joonase Korpisala a podpisem Vladimira Tarasenka zmírnila ztrátu Alexe DeBrincata. V kombinaci s dalším rokem zkušeností pro mladé hráče týmu se zdálo, že Senators jsou připraveni bojovat o play off.

Místo toho se Ottawa propadla na poslední místo Atlantické divize a podle odhadů zakončí sezonu s přibližně 75 body – o 11 méně než v minulém ročníku.

Částečně se problém týká brankářů a obrany. Senátoři v této sezóně inkasovali 3,57 gólu na zápas, což je pátá nejvyšší hodnota v lize. Korpisalo je přitom podle Evolving-Hockey na posledním místě mezi všemi brankáři v počtu inkasovaných gólů nad očekávání (minus 18,33).

Ottawa byla údajně otevřená pro obchody při uzávěrce – s výjimkou hrstky nedotknutelných – ale nakonec se zabývala pouze Tarasenkem. Zdá se však, že Senátoři měli zájem nejen o prodej, protože projevili zájem také o získání žádaného veteránského obránce Chrise Taneva.

"Důležitá je práce, kterou jsme odvedli do uzávěrky přestupů, abychom zjistili, co hledáme, co trh přinese," popisoval. "Máme představu, herní plán a postup, jak jít do letního období, každopádně si stojím za tím, že spousta diskusí během uzávěrky přestupů byla důležitá."

Staois bude také muset najít nového hlavního trenéra Senators, protože 71letý Jacques Martin nemá zájem zůstat za střídačkou na plný úvazek. Martin v prosinci nahradil propuštěného D. J. Smithe.

"Proces už začal. Máme seznam lidí," uvedl šéf klubu. "Chceme být trpěliví v našem přístupu, protože věci se hýbou až po sezoně."

