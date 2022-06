Zkažená sezona? Soustředím se na to pozitivní, říká Zadina

Chtěli víc. Jak Filip Zadina, tak Detroit. Už delší dobu se mluví o tom, že to nefunguje. Krajní východisko, tedy výměna, zatím neproběhlo. Red Wings zůstávají trpěliví. Otázkou je, jak dlouho. Zadinovi totiž končí smlouva. Co ho v létě čeká?

Když se na začátku ledna Zadina ani nevešel do sestavy, bylo jasné, že je něco zle. Český útočník tuhle zprávu od trenérského štábu mohl pojmout jakkoliv. Zadina se zdravě naštval a posazení na tribunu vzal jako budíček od trenérského štábu.

„Musím prostě přijít na to, co dělat líp, abych se do sestavy vešel,“ říkal tehdy Zadina. „Musím být lepší hráč, celkově.“

Za pár dnů se do sestavy vrátil a v NHL nakonec zažil nejlepší sezonu. Alespoň statisticky, nikdy totiž neodehrál více utkání (74), nevstřelil více branek (10) a víckrát neasistoval (14). Na šestku draftu nic moc, nicméně na to už si v Detroitu, bohužel, zvykli.

„Bylo to nahoru dolů, ale to bude vždycky,“ pokrčil rameny. „Jasně, že by bylo nejlepší, kdybych byl jenom na výši, ale nesmíte přestat věřit. Negativní věci házím za hlavu. Věřím si, jsem dobrý hokejista, který může být na ledě přínosem.“

Nejlepší hokej letos hrál zhruba v únoru, kdy ho trenéři dali do elitní lajny k Lucasi Raymondovi a kapitánovi Dylanu Larkinovi. „Cítil jsem se mezi nimi skvěle,“ dodal. „Stačilo se na ně dívat a něco jsem se přiučil, natož s nimi hrát. Jsou to výjimeční hráči.“

Stále je mu teprve dvaadvacet let a celou kariéru má před sebou. V následujících měsících ho však čekají těžká vyjednávání. Končí mu totiž smlouva. Bude sice chráněným volným hráčem, nicméně nic to nemění na tom, že přesvědčit činovníky Red Wings o pořádně smlouvě bude sakra těžké.

Setrvání ale není žádnou jistotou. Novinář Frank Seravalli kupříkladu tvrdí, že změna prostředí je to, co Zadinu čeká. Jedinou věcí, nad kterou generální manažer Yzerman dumá, je dle Seravalliho Zadinova možná proměna pod novým trenérem.

„Nebyla to ideální sezona, ale snažím se nepřipouštět si žádný tlak,“ řekl Zadina. „Jen chci hrát hokej. To, co dělám od dětství.“

