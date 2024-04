Zklamání a frustrace. Vůbec jsme se neposunuli, spíš zařadili zpátečku, štve Tkachuka

Dokončená přestavba, nový majitel a nadějné výsledky z minulé sezony. V podstatě vše dávalo fanouškům i hráčům Ottawy naději, že po šesti letech bez play-off to konečně klapne. Realita byla ale zcela odlišná. Místo očekávaného progresu přišel mírný úpadek a další zmařená sezona.

„Myslím, že nakonec jsme se nijak neposunuli, spíš udělali pár kroků zpátky,“ štve situace kolem Ottawy Bradyho Tkachuka, který byl se 37 góly nejlepším střelcem týmu a se 74 body nejproduktivnějším hráčem. Ani výkony čtyřky draftu z roku 2018 však tým nespasily.

V podstatě od prvních týdnů sezony 2023/24 bylo patrné, že to v Senators nefunguje tak, jak by mělo. Relativně dlouho byl kanadský celek dokonce na chvostu Východní konference, a byť své výkony dokázal v průběhu ročníku zlepšit, tak na boj o play-off to bylo málo.

Zhruba od poloviny března, kdy už bylo zřejmé, že naděje v podstatě neexistuje, začala Ottawa hrát solidní hokej. Takový, který měla hrát po celou sezonu. Z posledních dvaceti střetnutí vyhrála dvanáctkrát, na nějakou stíhací jízdu ale bylo pozdě. Konečné 14. místo ve Východní konferenci ani zdaleka neodpovídá představám členů této organizace.

„Je to frustrující. Nebudu lhát, do této sezony jsem vstupoval s velkými nadějemi, a je docela zklamání, že se je nepovedlo naplnit. Zklamání, frustrace, můžete vybrat jakékoliv jiné slovo, co se dá použít,“ neskrýval své rozladění čtyřiadvacetiletý útočník, jenž doposud v NHL ani jednou nehrál play-off. „Skončila mi šestá sezona a ničeho jsme nedosáhli. Ještě jsem nehrál v těch důležitých zápasech, které si zatím mohu jen představovat,“ mrzí ho.

Tkachuka štvou výsledky týmu i z dalšího hlediska. Věrným fanouškům totiž začíná docházet trpělivost. Prošli si s týmem dost složitým obdobím a nyní, kdy se mělo vše začít obracet k lepšímu, přišlo další selhání. „Zklamat fanoušky, kteří utrácí peníze, aby vás mohli podporovat, je těžké. Je to první rok, kdy jsem opravdu pocítil, jak moc jsou lidi zklamaní. I já zklamal spoustu lidí, kteří s námi vydrželi a podporovali nás v dobrém i zlém,“ pokračoval kapitán Ottawy.

Senators v minulé sezoně skončili za postupem do play-off o šest bodů a před rokem touto dobou Tkachuk se spoluhráči prohlašovali, že v roce 2024 v dubnu rozhodně končit nebudou. Rok se s rokem sešel a Ottawa na postup do bojů o Stanley Cup ztratila 13 bodů. Nelze se tedy divit frustraci, kterou Tkachuk do médií vypouští.

Pravda, Ottawa se musela v této sezoně vypořádat se spoustou dramatických situací, včetně změny majitele, výměny na postech generálního manažera a trenéra, či půlsezonní suspendací Shanea Pinta za porušení pravidel o hazardu. To však nejsou podle Tkachuka a například ani Claudea Girouxe důvody, na které by se dalo vymlouvat.

„Známe svůj potenciál. Máme velmi mladý tým, ale právě proto naše hra musí růst. Musíme si víc pomáhat, hrát víc jako tým,“ doplnil kapitána zkušený Giroux.

Třeba to Ottawě vyjde v příští sezoně. A třeba také ne. Jisté je, že tým bude potřebovat posílit a vedení organizace čeká hodně perné léto, aby se v Ottawě konečně hrál hokej, který bude mít parametry pro zdárnou cestu do play-off.

