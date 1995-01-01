Zklamání? Kdepak! Letci slibují další agresivní lov

11. července 13:00David Zlomek
Generální manažer Philadelphie Flyers Daniel Briere se po krachu své obří hokejové loupeže nehroutí. Ačkoliv jeho pokus o zisk centra Lea Carlssona nevyšel, protože Anaheim astronomickou nabídku 18 milionů dolarů ročně nakonec dorovnal, šéf Letců odmítá věšet hlavu. Místo toho vydal oficiální prohlášení, ve kterém soupeřům jasně vzkázal, že Philadelphia hodlá i nadále obrátit vzhůru nohama cokoliv tak, aby svůj tým dotlačila mezi absolutní elitu.
Briere navíc přiznal, že s odmítnutím od Anaheimu od začátku kalkuloval a vrásky na čele mu vrácený podpis nedělá.
„Věděli jsme, že tento výsledek je možný, když jsme tu nabídku podávali,“ uvedl Daniel Briere ve svém oficiálním pátečním prohlášení. „Ačkoliv výsledek není takový, v jaký jsme doufali, náš cíl se nemění, zůstáváme odhodláni využít každou příležitost, která posílí náš tým a posune nás směrem k vybudování trvalého kandidáta na titul, aniž bychom obětovali naši budoucnost.“
Ambiciózní manažer tím vyslal celé NHL signál, že agresivní styl vyjednávání rozhodně neopouští. Letcům po této divoké partii navíc zůstala v kapse nedotčená budoucnost v podobě čtyř voleb v prvním kole draftu, které by jinak museli v příštích pěti letech Anaheimu odevzdat.
Briere má za sebou mimořádně aktivní léto, během něhož už stihl prodloužit smlouvy s Danem Vladařem či Tysonem Foersterem, získal brankáře Josepha Wolla a podepsal Noela Acciariho. Pod platovým stropem mu teď navíc podle serveru PuckPedia zbývá luxusních bezmála 30 milionů dolarů.
Ačkoliv musí Briere v první řadě vyřešit kontrakty pro vlastní chráněné volné hráče v čele s Trevorem Zegrasem a Jamiem Drysdalem, jeho slova nenechávají nikoho na pochybách. Letci pod jeho vedením budou lovit dál, ať už formou další nabídky pro hvězdné chráněné hráče jako Connor Bedard či Adam Fantilli, nebo prostřednictvím velkého trejdu na hráčském trhu, kde se nabízí jména jako Dylan Larkin, Elias Pettersson či Jason Robertson.