Zklamání, nebo budoucí hvězda? Bruins řeší, co s Lysellem

13. srpna 9:00David Zlomek
Fabian Lysell patří k těm prospektům Bostonu Bruins, kteří dokázali fanoušky během posledních let pořádně rozdělit. Vybrán jako 21. hráč draftu 2021, přicházel z Evropy s pověstí devátého nejlepšího evropského bruslaře podle NHL Central Scouting a čerstvou vizitkou z MS do 18 let, kde v dresu Švédska zaznamenal tři góly a devět bodů v sedmi zápasech. Jenže...
Po působení ve Frölundě a Luleå HF rychle přešel na severoamerický led – ve WHL za Vancouver Giants v ročníku 2021/22 nastřílel 22 branek a nasbíral 62 bodů v 53 duelech, v play-off přidal další čtyři góly a 21 bodů v pouhých 12 utkáních.
Takový vstup potvrdil správnost volby a přiměl vedení Bruins posunout ho už v sezoně 2022/23 do AHL. V Providence Bruins se sice mezi nováčkovskými hvězdami neobjevil, ale i tak skončil pátý v týmovém bodování (14+23 ve 54 zápasech) a pomohl k vítězství v Atlantické divizi. O rok později šel ještě výš – téměř bod na zápas, 15 gólů a celkem 50 bodů v 56 duelech, což mu vyneslo čtvrté místo mezi střelci Providence. Jenže v kempu NHL neoslnil a konkurence na křídlech byla v tu chvíli příliš silná.
Do NHL se podíval až v poslední sezoně koncem prosince, ale větší prostor dostal až po výprodeji sestavy při uzávěrce přestupů. Ani tehdy ale nedokázal přesvědčit. Ve 12 zápasech nasbíral jen jeden gól a tři body, s průměrným ice timem 13:27. Samozřejmě, tak malý vzorek zápasů není pro definitivní soud směrodatný, ale od nedávné prvokolové volby se čekalo víc.
Lysell má přitom všechny předpoklady stát se kvalitním křídlem do top šestky – v draftu 2021 byl možná nejlepším bruslařem, má dobrou herní inteligenci a nadprůměrný přehled pro přihrávku. Boston v létě přivedl několik útočníků, ale většina z nich cílí na spodní formace, takže pokud Lysell zvládne kemp, šance na elitní roli tu je.
Otázkou je, zda se Bruins rozhodnou riskovat a vsadit na jeho rozvoj přímo v NHL, nebo ho raději pošlou sezonu začít znovu do AHL, aby dál ladil detaily hry. Ve 22 letech má ještě čas, ale Boston je v přestavbě a možná právě teď přichází ideální chvíle, aby mu dali prostor. Pokud se chytí, mohl by konečně naplnit potenciál, který v něm organizace před čtyřmi lety viděla. Pokud ne, hrozí, že jeho status nadějného prospekta začne rychle blednout.
