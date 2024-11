Zklamání v Montrealu. Slafkovský místo gólů padá v sestavě

Montreal Canadiens se dál trápí na dně tabulky Východní konference a hledají způsob, jak dostat tým zpět na vítěznou vlnu. Poslední kroky trenéra Martina St.Louise ukazují na ztrátu trpělivosti s některými hráči. Důkazem je překvapující přeřazení mladých hvězd Juraje Slafkovského a Kirbyho Dacha až do čtvrté útočné formace.

Oba se ve čtvrté lajně objevili už během sobotní prohry s Vegas a podle pondělního tréninku tam zůstanou i nadále. Tento krok je jasným signálem od St.Louise, který od svých hráčů požaduje větší nasazení.

„Potřebuje být více angažovaný,“ řekl trenér novinářům, když byl dotázán, co Slafkovský musí zlepšit. „Musí hrát podle toho, co mu zápas zrovna nabízí a jak se vyvíjí, ne podle toho, co si sám naplánuje. Být v každém střídání plně zapojený a připravený na cokoliv. Základem je tempo na obou stranách hřiště.“

Slafkovského výkony zdaleka neodpovídají očekáváním, která na něj Montreal kladl. S jedním jediným gólem v 17 zápasech je jeho produktivita zklamáním, a to navzdory tomu, že jeho bilance 0,65 bodu průměrně na zápas je mírně lepší než v minulé sezoně. Jeho nedostatek gólů je ale alarmující, zejména když jeho kontrakt od příští sezony zatíží platový strop částkou 7,6 milionu dolarů.

Podobně je na tom i Dach, který s platem 3,36 milionu dolarů zaznamenal pouze jeden gól a osm asistencí ve 20 duelech. Ani jeden z nich neodvádí výkony odpovídající své ceně, což St.Louisův krok jen podtrhuje.

Sestup do poslední formace určitě nepomůže jejich sebevědomí, ale trenér se rozhodl zatřást týmem. Pokud to znamená naštvat nebo krátit čas Slafkovskému a Dachovi, aby je donutil k lepším výkonům, tak ať, zní v diskuzích. „Musíme vidět větší nasazení, jinak se mohou ocitnout mimo sestavu na delší dobu,“ naznačil dokonce někdejší výborný útočník.

Příští utkání proti Utahu ukáže, zda se Slafkovský a Dach dokáží zvednout, nebo zůstanou v trenérově nelibosti. Pokud se jejich hra nezlepší, kritika na ně bude jen sílit – a v Montrealu, kde je tlak médií i fanoušků neúprosný, to může být pro mladé hráče extrémně nepříjemné.

