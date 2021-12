Zklamaný Stamkos. Kapitán Tampy si nejspíše nikdy pod pěti kruhy nezahraje

Je to definitivní. Turnaj, na který se hokejová veřejnost tolik těšila, nakonec bude bez hvězd z National Hockey League. Fanoušci jsou pochopitelně zklamaní, že po dlouhé době neuvidí ty nejlepší na olympijském turnaji. Co na to ale samotní hráči?

Situace zkrátka není optimální. V NHL aktuálně řádí koronavirus, vedení soutěže tak bylo nuceno odložit spoustu zápasů. Také tohle přispělo k tomu, že hokejisty z té nejlepší ligy neuvidíme pod pěti kruhy, navíc tam je strašák v podobě potenciální pětitýdenní karantény.

Pro hráče je zklamáním, že se olympijského turnaje nezúčastní.

Například kanonýr Lightning Steven Stamkos se těšil na svou vůbec první účast na olympiádě. V roce 2010 byl náhradníkem, v Soči 2014 pak sice na soupisce figuroval, nicméně akci zmeškal kvůli zlomené noze. Na posledních hrách pak hráči z NHL chyběli úplně.

„Když vyrůstáte, sníte o tom, že vyhrajete Stanleyův pohár. To se mi povedlo. Potom ale také chcete reprezentovat svou zemi a získat s ní zlatou medaili. To je něco, co už asi nebudu mít možnost si splnit,“ prohlásil smutně kapitán Tampy Bay.

Podobně je na tom spoluhráč Victor Hedman. Švédský obránce dosud neměl možnost si na olympiádě zahrát. Reportér Joe Smith informoval o tom, že Hedman je z celé situace smutný, protože se na tuto příležitost těšil dlouho.

Smutní ale rovněž i hráči, kteří už na olympiádě byli.

Třeba Sidney Crosby, jenž se do historie zapsal nesmazatelným písmem, když v roce 2010 vystřelil Kanadě zlatou medaili. Hvězdný Tučňák z Pittsburghu se zúčastnil her i o čtyři roky později v ruském Soči.

„Měl jsem štěstí, že jsem mohl být součástí dvou olympiád. Je mi rozhodně líto kluků, kterým to víckrát nevyšlo. Není to akce, která je každý rok. Jsou to zážitky, které jako atlet nedostáváte pravidelně, je to životní šance,“ líčí Crosby.

