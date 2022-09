Zkouška pro smolaře. Neal prohrál čtvrté finále, bude proměňovat Voráčkovy pasy?

Když měl vedle sebe Jevgenije Malkina, nasázel čtyřicet fíků. Střelecký instinkt ostatně James Neal během své pestré kariéry ukázal opakovaně, nicméně minulá sezona mu vůbec nevyšla a stal se z něj farmář. V AHL mu to padalo a třeba ještě na nejvyšší úroveň má. Šanci pobít se o NHL mu dá Columbus. A kdo ví, třeba si stoupne v přípravných zápasech do lajny s Jakubem Voráčkem a předvede, proč by měl během ročníku 2022/23 oblékat Modrý kabát.

Blue Jackets podepsali s Nealem zkušební kontrakt.

A šance vedle Voráčka se vyloženě nabízí. Lainemu, nejnebezpečnějšímu kanonýrovi mančaftu, bude nabíjet Johnny Gaudreau. Voráček se s nimi sejde maximálně na přesilovce, schopného zakončovatele svých nápadů by k sobě uvítal.

A proč by jim nemohl být zrovna Neal, když v NHL nasázel už 296 gólů a farmu St. Louis Blues letos dvanácti góly dotáhl na dosah Calder Cupu?

Proti Nealovi hraje věk (zítra oslaví pětatřicetiny) a také fakt, že mezi elitou naposledy předváděl obstojné výkony v sezoně 2019/2020. Navíc má jeho hra daleko ke komplexnosti, zkušený Kanaďan k tomu míval pověst borce, co sbírá zbytečné trestné minuty.

Tu v poslední době vystřídalo renomé smolaře.

Ač coby junior sbíral tituly, mezi dospělými jsou mu kolektivní úspěchy odepřeny. Dvakrát se dostal do finále Stanleyova poháru, pokaždé se musel smířit s porážkou. Křepčením pro něj neskončil ani zápas o zlato na MS 2009.

Kanadě tehdy mohl jen fandit, protože v průběhu šampionátu málem přišel o oko. Doma každopádně má "jen" stříbro.

Počtvrté se probil jeho mančaft do finále letos a to v AHL. Ani tucet přesných zásahů za jediné play-off ovšem Nealovi se Springfield Thunderbirds nestačilo k tomu, aby se stali šampiony farmářské soutěže.

Pro Neala šlo o hořkou tečku za angažmá v St. Louis, Bluesmani mu dali šanci jen v 19 duelech. O víc si čtyřmi body neřekl. V Columbusu mu nachystali novou příležitost, generální manažer Jarmo Kekäläinen je známý tím, že vyzkouší každičkou možnost, jak kádr Modrokabátníků vylepšit.

Co myslíte, uspěje stárnoucí snajpr a řekne si o plnohodnotnou smlouvu?

