Zkrvavený gólman? Můžou si za to sami! Kouč Avs soptil a hájil vyloučeného MacKinnona

12. března 17:15Tomáš Zatloukal
Kousal porážku od edmontonských Olejářů, ukončení vítězné série a také fakt, že se musel obejít ve třetí třetině bez svého klíčového hráče. A patrně toho nejužitečnějšího hokejisty současnosti, vždyť Nathan MacKinnon je favoritem na zisk Hartovy trofeje. Navíc ho sžíralo přesvědčení, že Coloradu rozhodčí opakovaně uškodili, nejkřiklavěji v případě právě kanadského supermana s 29 na zádech. Jeho vyloučení bral jako obří křivdu. Těžko se divit, že naštvaný trenér Jared Bednar volil před zámořskými reportéry ostrá slova.
"Že byl zraněný? Je mi to úplně u pr... To jde za jejich hráčem, ne za Nathanem."
To, krom jiného, prohodil Bednar o srážce mezi gólmanem Oilers Connorem Ingramem a hvězdným forvardem, kterého nešťastně postrčil směrem do brankoviště klíčový bek Edmontonu Darnell Nurse.
"Je úplně zcestné si myslet, že by do Ingrama Nathan najel, kdyby nedošlo ke kontaktu s Nursem," mínil.
Bednar navíc nabyl dojmu, že se MacKinnon v závěru druhé třetiny poroučel do sprch jen a pouze kvůli tomu, že Ingram utrpěl při jejich střetu zranění.
Nathan MacKinnon has received a five-minute major following a scary collision with Connor Ingram.
— Sportsnet (@Sportsnet) March 11, 2026
Tristan Jarry has entered the game for Ingram. pic.twitter.com/3QgcDbKu18
Konkrétně měl holohlavý Kanaďan krvavý šrám na čele, navíc byl kvůli protokolu uplatňovaném při podezření z otřesu mozku stažen ze hry a do třetí periody nezasáhl.
"Golman je zraněný, takže je to trest? Takhle to na mě působí. Je mi jedno, jestli utrpěl zranění, nebo ne, jestli jde o tvrdý náraz... za mě to nebyl faul. Když si někdo strčí soupeře na vlastního brankáře, není to faul," měl Bednar jasno.
Pranic ho neuspokojilo vysvětlení od arbitrů, že kontakt mezi Nursem a MacKinnonem nebyl, podle jejich mínění, signifikantní.
To Bednarův protějšek Kris Knoblauch, pochopitelně, mluvil diplomatičtěji. "Brankáři se musí chránit, řekl bych. A ano, nebyl v tom úmysl, jenže kolem gólmanů musíte být obezřetní, opatrní... Samozřejmě přišli o dobrého hráče."
Co dobrého, elitního... A co vy, vyloučili byste MacKinnona? Do konce zápasu?