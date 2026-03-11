NHL.cz na Facebooku

NHL

Zkrvavený gólman? Můžou si za to sami! Kouč Avs soptil a hájil vyloučeného MacKinnona

12. března 17:15

Tomáš Zatloukal

Kousal porážku od edmontonských Olejářů, ukončení vítězné série a také fakt, že se musel obejít ve třetí třetině bez svého klíčového hráče. A patrně toho nejužitečnějšího hokejisty současnosti, vždyť Nathan MacKinnon je favoritem na zisk Hartovy trofeje. Navíc ho sžíralo přesvědčení, že Coloradu rozhodčí opakovaně uškodili, nejkřiklavěji v případě právě kanadského supermana s 29 na zádech. Jeho vyloučení bral jako obří křivdu. Těžko se divit, že naštvaný trenér Jared Bednar volil před zámořskými reportéry ostrá slova.

"Že byl zraněný? Je mi to úplně u pr... To jde za jejich hráčem, ne za Nathanem."

To, krom jiného, prohodil Bednar o srážce mezi gólmanem Oilers Connorem Ingramem a hvězdným forvardem, kterého nešťastně postrčil směrem do brankoviště klíčový bek Edmontonu Darnell Nurse.

"Je úplně zcestné si myslet, že by do Ingrama Nathan najel, kdyby nedošlo ke kontaktu s Nursem," mínil.

Bednar navíc nabyl dojmu, že se MacKinnon v závěru druhé třetiny poroučel do sprch jen a pouze kvůli tomu, že Ingram utrpěl při jejich střetu zranění.

Konkrétně měl holohlavý Kanaďan krvavý šrám na čele, navíc byl kvůli protokolu uplatňovaném při podezření z otřesu mozku stažen ze hry a do třetí periody nezasáhl.

"Golman je zraněný, takže je to trest? Takhle to na mě působí. Je mi jedno, jestli utrpěl zranění, nebo ne, jestli jde o tvrdý náraz... za mě to nebyl faul. Když si někdo strčí soupeře na vlastního brankáře, není to faul," měl Bednar jasno.

Pranic ho neuspokojilo vysvětlení od arbitrů, že kontakt mezi Nursem a MacKinnonem nebyl, podle jejich mínění, signifikantní.

To Bednarův protějšek Kris Knoblauch, pochopitelně, mluvil diplomatičtěji. "Brankáři se musí chránit, řekl bych. A ano, nebyl v tom úmysl, jenže kolem gólmanů musíte být obezřetní, opatrní... Samozřejmě přišli o dobrého hráče."

Co dobrého, elitního... A co vy, vyloučili byste MacKinnona? Do konce zápasu?

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Jsou dny Montembeaulta v Montrealu sečteny?

12. března 15:15

Play-off prioritou! Kačeři v čele s Dostálem míří za divizním titulem

12. března 12:00

Bizarní dění v St. Louis. Šéf kontroloval mobily, prý kvůli úniku informací

12. března 10:00

Slováci v akci: Slafkovský znovu mezi střelci!

12. března 3:56

nhl.cz doporučuje

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.