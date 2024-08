Zkušenost z Vancouveru? Teď jsem mnohem lepší trenér, tvrdí Green

Nový trenér Ottawy Senators Travis Green ve čtvrtek promluvil k médiím, vždyť se připravuje na svou první sezonu za lavičkou týmu v hlavním městě země. Dotazy padly i na jeho minulou zkušenost z Vancouveru, kde ještě nedávno dělal hlavního trenéra.

Přestože se očekávalo, že Sens budou bojovat o play-off, v sezoně 2023/24 se opět potýkali s problémy a skončili s pouhými 37 výhrami a 78 body na sedmém místě Atlantické divize. Senátoři se do play-off nekvalifikovali od roku 2017, kdy v sedmém utkání finále konference podlehli Pittsburghu Penguins.

Vzhledem k problémům týmu byl na začátku listopadu propuštěn dlouholetý generální manažer Pierre Dorion, kterého nahradil Steve Staios. O šest týdnů později byl propuštěn hlavní trenér D. J. Smith a na zbytek sezony ho dočasně nahradil Jacques Martin.

V květnu byl Green, který po propuštění Lindyho Ruffa trénoval posledních 21 zápasů New Jersey Devils na závěr sezóny, jmenován 14. hlavním trenérem v historii klubu Senators.

Pro Greena to bude druhé oficiální působení v roli hlavního trenéra poté, co 53letý kouč trénoval v letech 2017-2021 něco málo přes čtyři sezony Vancouver Canucks. Green je dovedl k jedné účasti v play-off během pandemií zkráceného ročníku 2019/20, než byl po 25 zápasech sezony 2021/22 propuštěn. Green se pak před minulou sezonou připojil k trenérskému štábu New Jersey.

„Jak postupujete, cítíte se lépe v tom, co děláte,“ řekl Green médiím. „Pevně věřím, že jsem dnes mnohem lepším trenérem, než jsem byl před šesti lety, když jsem ve Vancouveru začínal. Myslím, že to přichází se vším v životě. Ať už děláte jakoukoli práci, budete se zlepšovat tím víc, čím víc ji děláte, pokud jste otevřeni učení a růstu a máte přesně takové myšlení.“

Green, který má nyní za úkol dostat Senators zpět mezi konkurenceschopné týmy, říká, že všichni hráči v jeho týmu mají oblasti, ve kterých se mohou zlepšit, a zdůrazňuje, že je důležité, aby mladí hráči udělali další krok ve své kariéře.

„Musí sami se sebou být upřímní a vědět, kde a jak se mají zlepšit,“ vysvětlil Green. „Každý hráč je jiný. Všichni mají různé oblasti, ve kterých se potřebují zlepšit. To bude velkou součástí toho, aby se náš tým zlepšoval. Naši mladí hráči se s věkem stávají lepšími hokejisty. Klíčem je mít větší konzistenci ve výkonnosti.“

Mezi opory by měl patřit Josh Norris, který se zotavuje z operace ramena. Green říká, že Norrisovi se daří dobře a za několik týdnů by měl být připraven. „Daří se mu skvěle. Jeho letní příprava probíhá podle očekávání a kdykoli jsem s ním mluvil, byl ve skvělé náladě,“ řekl Green.

