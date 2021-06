Zkušený Jason Spezza bude pokračovat v Torontu! Prodloužil o další rok

Osmatřicetiletá dvojka draftu 2001 bude i nadále bavit hokejové fanoušky v kanadsko-americké NHL. Jason Spezza se dohodl na prodloužení smlouvy s Maple Leafs o další rok. Vytáhlý pravák si letos připsal svůj nejlepší ročník od sezony 2016/2017.

Zdálo se, že Spezza postupně uvadá. Pár let zpět to nevypadalo na to, že by měl v NHL ještě nějaký ten pátek pokračovat, ale v Torontu se znovu našel. Jeho čas ve hře sice už není příliš vysoký, ale práce na křídle čtvrté formace Kanaďanovi nesmírně sedla.

V letošní sezoně si Spezza připsal 30 kanadských bodů v 54 zápasech. O rok dříve odehrál 58 utkání v základní části s bilancí 9 branek a 16 asistencí. Je to velká změna oproti jeho předchozím dvěma sezonám v Dallasu, ve kterých se bodově prosazoval zhruba v každém třetím zápase.

Manažer Dubas a trenér Keefe byli se Spezzou spokojení. Po boku Joa Thorntona a Wayna Simmondse vytvořil velmi zkušený čtvrtý útok. Tito hráči zároveň dostávali čas od času prostor i v přesilovkách.

Proto není tak velkým překvapením, že spojení Spezza a Toronto ještě minimálně jednu sezonu vydrží. Útočník s číslem 19 na dresu podepsal nový roční kontrakt s gáží 750 tisíc dolarů. Javorové listy si tak pojistily za relativně malý peníz velkou rybu.

„Mám pocit, že je tu spousta nedokončené práce. Cítím se být v Torontu platným hráčem a pevně doufám, že dostanu další příležitost se ukázat. Tento tým má zároveň velký potenciál a já věřím, že se na vrchol nakonec dostane,“ řekl pár hodin po podpisu.

Je zřejmé, na co tímto prohlášením narážel. Toronto bylo bráno i před letošní sezonou za tým, který by měl výrazněji promluvit do bojů o Stanley Cup. Velmi dobrou základní část ale vystřídal nečekaný smutek. Favorizovaným Maple Leafs nestačilo s Montrealem ani vedení 3:1 na zápasy, a proto už v prvním kole museli Spezza a spol. spolknout hořkou pilulku.

Ambice však Torontu zůstávají, přestože každým rokem bude pro něj stále těžší a těžší se vejít pod platový strop. Spezza cítí, že současný tým Toronta má stále co nabídnout, a proto kývl na nízký kontrakt s vědomím, že by chtěl na konci své kariéry poprvé získat nejcennější hokejovou trofej.

Nejlepší léta Jason Spezza prožil v Ottawě, která jej také v roce 2001 draftovala. Za ni odehrál 11 let a především v rozmezí roků 2005 až 2008 se stal opravdu obávaným forvardem. V každé z těchto tří sezon nasbíral minimálně 87 bodů v základní části.

Poté přišel mírný ústup ze slávy, ale v sezoně 2011/2012 se znovu vrátil do své staré dobré formy. Připsal si více než bod na zápas, čímž se znovu zařadil mezi hvězdné hráče celé soutěže.

Až krátce po třicítce se rozhodl z Ottawy odejít. Podepsal v Dallasu, ve kterém se ale do své předešlé formy už nevrátil. Nepodával takové výkony, které by byly adekvátní jeho vysoké smlouvě. Jeho celkové angažmá v Texasu lze až na výjimky brát jako nepodařené.

Po svém konci v Dallasu se ale ještě mezi mantinely NHL objevil. Své místo si našel v Torontu, za což této organizaci na dálku děkuje. Svůj současný klub si nemůže vynachválit. „Jsem za tu šanci nesmírně vděčný. Toronto mě brát nemuselo a mohlo se soustředit na mladší hráče, ale tehdy to neudělalo. Je zde opravdu skvělá parta,“ básnil Spezza.

A jak to bude s budoucností jeho spoluhráčů? Hned 11 hráčů letošního kádru Toronta bude v létě bez smlouvy. Nechráněnými volnými hráči se tak kupříkladu stanou Joe Thornton, Zach Hyman, Alex Galchenyuk, Wayne Simmonds, Nick Foligno či Frederik Andersen.

Pokud alespoň část z nich bude chtít manažer Kyle Dubas udržet, bude muset pro to podniknout adekvátní kroky. Vysoké smlouvy Johna Tavarese, Austona Matthewse či Mitchella Marnera nedávají vedení Maple Leafs příliš manévrovacího prostoru.

Nebo snad dojde u tohoto tradičního celku k velkým výměnám, které se dotknou i těch nejzářivějších hvězd? Uvidíme. Každopádně máme se na co těšit.

