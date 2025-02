Zkušený útočník na rozcestí: Buffalo si ho cení, ale trejd dává smysl

Když Buffalo Sabres v létě podepsali Jasona Zuckera na rok za pět milionů dolarů, šlo o sázku, která mohla přinést velké zisky za minimální riziko. Očekávalo se, že zkušený forvard přinese nejen cenné vedení mladého týmu, ale zároveň by mohl být zajímavým artiklem na přestupovém trhu, pokud Sabres znovu zůstanou mimo hru o play-off.

V polovině ledna sám Zucker v rozhovoru pro The Athletic přiznal, že by si dokázal představit setrvání v Buffalu. „Tohle není věc, kterou bych mohl ovlivnit, ale určitě bych měl zájem o prodloužení smlouvy. Až přijde čas, můžeme o tom mluvit,“ naznačil svou ochotu zůstat.

Jenže realita je neúprosná. Buffalo ztrácí na divokou kartu už 12 bodů a otázka, zda Zucker v klubu zůstane, nebo bude vyměněn, se stává stále aktuálnější.

Zucker se přitom ukazuje jako důležitý článek týmu. Ve 33 letech přináší zkušenosti, které Buffalu zoufale chybí – podle eliteprospects.com má Sabres stále nejmladší soupisku v NHL. I přes svůj věk si drží produktivitu a je na cestě k šesté 20gólové sezoně v kariéře. Se 41 body je aktuálně čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Trenér Lindy Ruff nedávno přiznal, že ho Zucker překvapil, a to měl na něj už od začátku vysoké nároky. Generální manažer Kevyn Adams dokonce už jednal s hráčovým agentem o případném pokračování. Zucker se v létě stane nechráněným volným hráčem, a pokud se Sabres opravdu chtějí posunout do vyšších pater ligy, jeho přítomnost by mohla pomoci stabilizovat kabinu a přilákat další zkušené borce.

Na druhou stranu, Buffalo musí zvážit i možnost trejdu. Naděje na play-off blednou a Zucker by mohl být atraktivním jménem pro týmy, které se chtějí posílit před vyřazovacími boji. V kuloárech už se mluví o možných odchodech dalších hráčů, jako jsou Bowen Byram, Dylan Cozens nebo Alex Tuch – Zucker by mohl být další na řadě.

Jeho současná forma by mohla Buffalu zajistit slušnou protihodnotu, která by pomohla týmu v další sezoně. Místo dlouhodobé smlouvy by se tak klub mohl rozhodnout proměnit Zuckerovu hodnotu v mladší posily nebo draftové volby.

Zuckerovo jméno bylo navíc nedávno skloňováno i v jiném kontextu. Když Sabres čelili kritice za pasivní reakci na tvrdý hit na Tagea Thompsona, Zucker se situaci snažil vysvětlit tím, že se tým soustředil na vítězství. Jenže když je klub mimo boj o play-off, podobné argumenty fanoušky moc neuklidní. „Je to těžké, máme mladý tým a je to všechno o učení," řekl později pro Buffalo News.

Ať už Sabres zvolí jakoukoliv cestu, Zuckerovo angažmá zatím naplňuje očekávání. Přinesl produktivitu, zkušenosti a jeho přítomnost na trhu s hráči by mohla přinést zajímavé možnosti. Teď už záleží jen na tom, kam Buffalo směřuje – pokud chce v příštích letech konkurovat těm nejlepším, může si ho nechat. Pokud však vedení vsadí na přestavbu, je pravděpodobné, že Zucker v blízké době změní adresu.

