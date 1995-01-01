Zlákají Islanders českou spojku? Výměnu Zachy může odpálit nový manažer

4. srpna 9:00David Zlomek
Vedení Bostonu Bruins má před sebou nepříjemné dilema. Pokud chce po těsném návratu do play-off provětrat kádr a získat čerstvou krev, bude muset obětovat některé ze svých prověřených opor. V zámoří se proto začala rozebírat divoká, ale logická myšlenka: nemohl by být na odstřel Pavel Zacha?
Hokejoví analytici a novináři začali českého útočníka spojovat s New York Islanders. Nejde o žádná oficiální jednání ani podložené informace ze zákulisí, ale spíše o konstrukci, která se zrodila kvůli jedné klíčové rošádě v managementu.
Do kanceláří Islanders totiž po boku nového generálního manažera Mathieu Darcheho čerstvě zamířil Evan Gold. Tedy funkcionář, který ještě nedávno působil jako pravá ruka bostonského vedení a šéf tamní farmy.
Právě Goldův nový podpis na Long Islandu odpálil spekulace, zda si s sebou nepokusí přetáhnout i hráče, kterého má dokonale přečteného. Gold zná Zachův hokejový profil do nejmenších detailů, ví o jeho univerzálnosti, poctivé defenzivě i schopnosti nastřílet třicet gólů za sezonu.
Pro Ostrovany, kterým vyřazovací boje unikly jen o chlup, by rodák z Brna dával dokonalý smysl. V New Yorku nepotřebují přivést nejdražší superhvězdnu, pozice lídrů totiž drží Bo Horvat s Mathewem Barzalem.
Potřebují k nim však spolehlivý motor do druhé formace, který dokáže tvořit hru, odehrát oslabení a zvednout výkon spoluhráčů kolem sebe. Přesně to Zacha dokázal v minulých ročnících, kdy například vytvořil efektivní druhou lajnu s Caseyem Mittelstadtem a Viktorem Arvidssonem.