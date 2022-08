Radka Faksy si v NHL nikdy nevážili pro jeho ultimátní bodové příspěvky či cenné góly. Ceněn je zejména pro svou defenzivní práci a povahu borce, co nevypustí ani jedno střídání. Bodově mlčet ale také nemůže, musí se zlepšit. Před novou sezonou by tomu mohl pomoci jeden faktor.

Sezona 2017/18 byla jeho životní. Sedmnáct branek, šestnáct asistencí a jednadvacet bodů v tabulce pravdy. Průměr bodů na zápas se blížil hodnotě 0,45. Loni však stejná hodnota padla o polovinu níž.

Co se mu nedá vyčíst, to jsou vhazování, když v uplynulé sezoně zapsal úspěšnost přes 55. Avšak zbytek? Například co se držení puku týče, byl Faksa v týmu na 24. pozici, ještě o dvě příčky níž byl ve statistice +/-.

Nic moc statistiky, když vezmeme v potaz, že bere velmi příjemných 3,25 milionů dolarů ročně.

Je jasné, že českého útočníka bude potřeba nějak zdravě nakopnout. Pomoci by mohl Steve Spott. Že vám to jméno nic neříká? Nevadí. Spott byl hlavním trenérem juniorských Kitchener Rangers, v jejichž dresu Faksa tři sezony bodoval jako zběsilý. Spott se od nové sezony stane asistentem trenéra v Dallasu.

Další věcí je složení třetí lajny, kterou Faksa jako centr vede. V uplynulé sezoně vypadala třetí brázda ve složení Glendening – Faksa – Raffl poměrně neškodně. Tedy alespoň v ofenzivě, ve tvoření šancí patřila tato trojka vůbec k nejhorším.

Pomoci by mohl třeba Jamie Benn, jenž by se tam mohl přesunout, nebo talentovaný Denis Gurianov s Tyem Dellandreaou. Jestli Faksa zůstane ve třetím útoku, mohlo by to jeho číslům výrazně pomoci.

Je v zájmu celé organizace, aby se Faksa zlepšil. Smlouvu, která by se nelehko měnila, má totiž ještě na tři roky. Navíc by to byla velká škoda, jelikož Faksa už ukázal, že má na víc, než co předvedl v minulém ročníku.

Share on Google+