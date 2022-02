Kent Hughes má za sebou první výměnu! Nový generální manažer Canadiens se pokouší vyřešit možná ten nejpalčivější problém, co slavný klub momentálně trápí. Habs nedávno zaujali hokejovou veřejnost tím, že čtyřikrát za sebou odehráli mač, v němž vystřídali brankáře. Pro Sama Montembeaulta s Caydenem Primeauem a Michaelem McNivenem to rozhodně nebyla lichotivá vizitka, nicméně je fér podotknout, že první jmenovaný chytal se zraněným zápěstím.

Když Montreal přestal točit maskované muže, skončilo to sedmi puky za Primeauovými zády.

To se psal osmý únor a na tradičním klubu, co se po finálové účasti ve Stanley Cupu octil v hlubokém útlumu, či spíš v krizi kolosálních rozměrů, si smlsli Ďáblové z New Jersey. O dva dny později Montembeault střídal Primeaua proti washingtonským Capitals.

Hughes si poté nejspíš řekl, že tohle jednoduše musí skončit. Že Montembeault potřebuje prostor pro léčbu (ve hře je i operace) a Primeau parťáka, od něhož by mohl čerpat zkušenosti. Někoho, kdo by sňal z beder dvaadvacetiletého syna kanadského drsňáka neúnosný tlak.

Vždyť potomek Keitha Primeaua to coby zelenáč má neskutečně složité. Působí na prestižní adrese. V místě, kde se neodpouští sebemenší chyby. Před ním přitom nastupuje mančaft kupící jednu minelu za druhou. Čerstvá série devíti porážek při skóre 20:47 je výmluvná.

Primeau tak nově utvoří tandem s Andrewem Hammondem, někdejší brankářskou kometou, zatímco Montembeault se po famózním výkonu proti Modrokabátníkům z Columbusu pravděpodobně dočká zaslouženého odpočinku.

Že vám Hammondovo jméno nic neříká? V sezoně 2014/15 se stal naprostou gólmanskou senzací, když mezi třemi tyčemi ottawských Senátorů vyhrál 20 z 24 zápasů, přičemž kryl přes 94 procent střel soupeřů. Čapal s maskou s kreslenou postavičkou Hamburglarem.

Právě taková byla jeho přezdívka (tedy zloděj hamburgerů) a tou dobou pasovala dokonale. Pro svůj tým kradl vítězství se stejnou vervou, jako stejnojmenný uličník v pruhovaném mundúru toužil po fastfoodu z McDonald's. Postupně ale ze světa NHL zmizel.

Hammond si připsal svůj zatím poslední start mezi elitou před necelými čtyři lety, v barvách Colorado Avalanche. V této sezoně nastupoval za farmu Minnesoty, v dresu záložního mužstva Wild odchytal 11 mačů s úspěšností zákroků 90,8 procenta.

Hughes získal čtyřiatřicetiletého Hamburglara za Brandona Baddocka, levé křídlo s jedinou partií v NHL na kontě.

Brankoviště by paradoxně bylo za běžných okolností chloubou Habs, vždyť mají pod smlouvou Careyho Price, mnohými stále považovaného za jednoho z nejlepších v oboru, a Jakea Allena. Luxusní tandem, v tuto chvíli ovšem jen na papíře.

