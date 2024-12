Zlomená noha ho nezastavila. Ovečkin se blíží návratu na led

Washington Capitals možná dostanou předčasný vánoční dárek. Alex Ovečkin se blíží k návratu na led poté, co utrpěl zlomeninu lýtkové kosti. Během čtvrtečního tréninku se sice stále účastnil cvičení v bezkontaktním dresu, ale trenér Spencer Carbery naznačil, že Ovečkin by mohl být za pár dní připraven hrát.

„Ovie se účastnil tréninku v omezené míře,“ řekl Carbery. „Zítra hrát nebude, ale uvidíme, jak se situace vyvine během dalších 48 hodin. Je tu možnost, že by mohl nastoupit do zápasů proti LA nebo Bostonu.“

Na čtvrtečním tréninku Ovečkin absolvoval některá cvičení s týmem, většinu času se však věnoval individuální práci. Byl spatřen při střeleckých cvičeních s trenérem dovedností Kennym McCuddenem a Parkerem Milnerem, a také při lehkém tréninku manipulace s hokejkou.

Než se však vrátí do zápasů, bude muset odložit bezkontaktní dres. Carbery naznačil, že před návratem bude potřebovat několik tréninků v plném rozsahu. Capitals mají v pátek podle zámořských novinářů plánované volitelné rozbruslení a v sobotu plnohodnotný trénink, což Ovečkinovi poskytne několik příležitostí k plné účasti, pokud dostane zelenou. Tým poté před vánoční pauzou čekají dva zápasy – proti LA Kings v neděli a Boston Bruins v pondělí.

„Zítra to bude trochu složitější kvůli nedostatku času na trénink, ale dalším krokem by bylo, aby mohl absolvovat některá cvičení s kontaktem,“ vysvětlil Carbery. „Sobota pak nabídne kompletní trénink, což mu dává šanci. Nebudu dávat žádná procenta, ale je opravdu blízko návratu.“

Ovečkin vynechal již 13 zápasů od chvíle, kdy si 18. listopadu zlomil lýtkovou kost, což je nejdelší absence jeho kariéry v NHL. Ačkoliv Capitals mají během jeho nepřítomnosti bilanci 8-4-1, návrat jejich kapitána je očekáván s velkým nadšením.

„Pomůže nám v mnoha ohledech,“ uvedl Carbery. „Je to náš kapitán. Hodně jsem mluvil o jeho vedení, energii, nadšení a přítomnosti v týmu. Jeho návrat by mohl dodat mužstvu nejen impuls, ale také trochu uklidnění. V této fázi sezony by nám to mohlo opravdu pomoci. Na ledě jsme ho také trochu postrádali, zejména v poslední době, protože naše střelecká produktivita trochu vyschla.“

Podle Carberyho má Ovečkinova přítomnost na ledě obrovský vliv nejen kvůli jeho gólům, ale i díky jeho schopnosti dodat spoluhráčům sebedůvěru. „Když je Ovečkin na ledě, všichni mají pocit, že má schopnost dostat puk do sítě. Myslím, že to pomáhá ostatním hráčům, když se dostanou do střeleckých pozic,“ vysvětlil.

