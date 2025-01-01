Zlomenina ruky vyřadí Kaapa Kakka na minimálně šest týdnů

28. září 12:30Jakub Ťoupek
Čtyřiadvacetiletý Kakko se zranil ve středu v zápase proti Edmonton Oilers. Obránce Oilers Beau Akey finského útočníka sekl do ruky. Poté okamžitě opustil led a už se nevrátil. S největší pravděpodobností zmešká úvodní zápas Seattlu 9. října proti Anaheimu a také prvních několik týdnů.
Finského šikulu Kaapa Kakka získali Kraken z New York Rangers v prosinci 2024 a v minulé sezóně odehrál za Seattle 49 zápasů, v nichž vstřelil 10 gólů a zaznamenal 30 bodů. Před výměnou zaznamenal za New York pouze 14 bodů v 30 zápasech.
Za svou šestiletou kariéru v NHL má rodák z finského Turku na kontě 71 gólů a 90 asistencí v 379 zápasech. V roce 2019 byl Rangers draftován jako celkově druhý. Kraken již před úvodním zápasem sezóny ztratili klíčové hráče. Obránce Ryan Lindgren a útočníci Jared McCann a Chandler Stephenson se také potýkají se zraněními a jejich šance na účast v prvním zápase jsou nejisté.
Pro Kakka je to těžká rána, protože pozitivní momentum z druhé poloviny sezóny je nyní pozastaveno, protože vynechá minimálně první měsíc sezóny. Seattle by ho sice nemusel dávat na listinu dlouhodobě zraněných, protože má spoustu místa pod platovým stropem, Kaako ale bude moci v případě potřeby být na tuto listinu zapsán.
Po návratu se bude spoléhat právě na dobrý konec loňské sezóny, kdy se začal pořádně prosazovat v prvních dvou formacích. Stále častěji se objevoval po boku Benierse a prokázal společnou souhru s mladým útočníkem Janim Nymanem, jehož start v prvním utkání sezóny je čím dál tím pravděpodobnější.
Načasování je jak pro tým, tak pro Kakka velmi nepříjemné. Čtyřiadvacetiletý Fin podepsal s Krakenem tříletou smlouvu na 13,575 milionu dolarů v červenci, těsně před svojí arbitráží, ke které se přihlásili. Roční hodnota jeho kontraktu je 4,525 milionu dolarů.
