Zmar v Calgary nebere konce. Nejdražší hráč jde pod kudlu, hrozí i nejhorší scénáře

6. února 10:00

David Zlomek

V Calgary právě dotlouklo srdce ofenzívy, i když v posledních letech spíše jen nepravidelně vynechávalo. Jonathan Huberdeau, muž s astronomickým kontraktem na 84 milionů dolarů, odpískal tuto sezonu. Hvězdný útočník musí podstoupit náročnou operaci kyčle, která ho vyřadí ze hry na zbytek ročníku.

Přestože Huberdeau s bolestmi bojoval dlouhodobě, jeho rozlučka s ledem byla stylová, ve středečním vítězném derby proti Edmontonu ještě stihl vstřelit úvodní gól. Bylo to jeho osobní rozhodnutí odehrát za Flames poslední zápas sezony, než se svěří do rukou chirurgů.

Generální manažer Craig Conroy ve svém prohlášení sice mluví o nejlepším postupu pro dlouhodobé zdraví a výkonnost, ale v hokejových kruzích se začíná šuškat o vážných obavách. Huberdeaua čeká takzvaná „resurfacing“ operace kyčle, což je zákrok, který už v minulosti ukončil nebo výrazně zkrátil kariéry takových es, jako byli Nicklas Bäckström nebo Ryan Kesler. Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo je zatím nezničitelný Patrick Kane.

Jonathan Huberdeau končí sezonu s bilancí 10 gólů a 25 bodů v 50 zápasech, což jsou na hráče s platem 10,5 milionu dolarů ročně čísla, která fanoušky Plamenů rozhodně neuspokojují.

„Po rozsáhlém vyhodnocení bylo rozhodnuto, že toto je nejlepší postup pro Jonathanovo dlouhodobé zdraví a výkonnost. I když je těžké ztratit hráče jeho kalibru, naší prioritou je zajistit, aby byl v budoucnu plně zdravý. Rozhodnutí přistoupit k operaci padlo ve spolupráci s Jonathanem, jeho zástupcem, naším lékařským personálem a specialisty,“ uvedl v oficiálním prohlášení Conroy.

Zatímco Huberdeau se bude v březnu zotavovat na sále, Calgary se připravuje na totální výprodej. Před březnovou uzávěrkou přestupů jsou na odstřel další opory jako Blake Coleman nebo Nazem Kadri. Flames jsou aktuálně jedním z nejhorších týmů Západní konference a ztráta nejdražšího hráče jen podtrhuje zmar letošní sezony.

