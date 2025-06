Zmar v kabině Oilers. Žádná útěcha neexistuje, řekl trenér Knoblauch

Kabina Edmontonu byla tichá. Hokejky opřené o zeď, brusle ještě zašněrované, ale nikdo už se nikam nechystal. V hlavní roli tradičně Connor McDavid, hlava skloněná, oči prázdné. Už druhý rok za sebou kousal, jak jiný tým zvedá nad hlavu Stanley Cup. A tentokrát si nemohl říct, že nechybělo moc. „Zasloužili si to,“ řekl tiše. „Jsou to šampioni z nějakého důvodu. My se snažili. Nikdo to nevzdal. Ale oni byli lepší.“

Florida rozhodla šestý zápas prakticky v první třetině. Edmonton nezvládl vstup – znovu – a ztrácel 0:2. Vzadu chyby, vpředu nápady bez efektu. McDavid to popsal tvrdě: „Snažili jsme se dělat to samé dokola. Bez úspěchu. Jako bychom mlátili hlavou do zdi.“

Leon Draisaitl to shrnul ještě strozeji. „Prohráli jsme. Nikdo to neřeší. Nikdo se neptá proč. Jen se počítá, že jsme zase nevyhráli.“

Těm slovům se těžko něco dodává. Oba lídři Oilers odehráli finále se zraněními, stejně jako loni. Draisaitl vynechal konec základní části. McDavid přiznal, že nebyl stoprocentní už od začátku série. Ale nikdo si nestěžoval. „Měl jsem momenty, kdy to nebylo ono,“ řekl kapitán. „Ale jsme v play-off. Tady hrajeme, pokud dokážeme stát na bruslích.“

Oilers šli do play off bez velkých očekávání. Zranění, forma kolísavá. Po prohře v prvních dvou zápasech s LA to vypadalo na brzký konec. Jenže pak přišla jízda – čtyři výhry s Kings, další s Vegas, pak s Dallasem. Všude se mluvilo o nezlomnosti. O tom, že Edmonton se prostě nevzdává.

„Možná jsme se už unavili. Ale to není výmluva. Florida hrála chytře, důsledně. A my jsme udělali chyby, které se v takovém zápase dělat nesmí,“ řekl Stuart Skinner, gólman Oilers.

Po zápase seděl v koutě kabiny dlouho bez slova. Když pak mluvil s novináři, bylo vidět, že bojuje s emocemi. „Letos jsme si slíbili, že už to nepustíme,“ řekl. „A pustili jsme to. Je to devastující.“

Když Reinhart skóroval do prázdné branky a zvýšil na 4:0, bylo jasné, že pohádka skončila. McDavid a spol. se ještě snažili, Podkolzin zkazil Bobrovskému nulu, ale nic víc. Florida slavila. Edmonton ne.

„Zase budeme poslouchat, jak jsme mladí, jak máme čas. Jenže tohle je naše chvíle. A my jsme ji propásli,“ přiznal Draisaitl.

Kouč Kris Knoblauch odmítl mluvit o morálních vítězstvích. „Žádná útěcha není. Tohle bolí. A bude bolet ještě dlouho,“ řekl. „Byli jsme kousek, ale to je k ničemu.“

V týmu zůstává většina klíčových hráčů. Draisaitl podepsal dlouhodobý kontrakt. McDavid má před sebou poslední rok stávající smlouvy a očekává se, že rovněž prodlouží. Ale i oni vědí, že příležitosti v NHL nepřichází donekonečna.

„Myslím, že máme šanci zůstat na špici,“ řekl McDavid. „Ale co z toho, když to nedokážeme dotáhnout?“

Skinner uzavřel večer výstižně. „Zase jsme prohráli. Musíme si z toho něco odnést. A už nikdy nepřipustit, aby se to opakovalo.“

