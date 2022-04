Zmatky Rytířů. V hlavní roli Lehnerův turbulentní týden

Letošní sezona Vegas Golden Knights se stává spíše úsměvnou. Poté, co tým Alexe Pietrangela mířil s přehledem do play off, začalo čachrování s platovým stropem kvůli Jacku Eichelovi, následovaly špatné výkony a s nimi spojená možnost reálného nepostupu dál. (Ne)trejd Dadonova byl další kapitolou. Nyní se píše další.

A píše se v brankovišti. Tedy na místě, kde byl v posledních letech v tomto klubu poměrně velký zmatek. Všechno to začalo v roce 2020, kdy se Vegas zbavilo Malcoma Subbana a druhého kola, aby získalo Robina Lehnera. V té době ale spolehlivě chytal Marc-Andre Fleury.

V organizaci pak pořádně nevěděli, kdo bude v play-off jednička. Nakonec padla volba na Lehnera.

A příběh z loňska, kdy se Golden Knights zbavili Fleuryho opravdu nevybíravým způsobem, byl omílaný už několikrát.

Vegas se rozhodlo vsadit na Lehnera. Ten má letos na jeho poměry podprůměrnou sezonu, a navíc tráví spoustu času mimo led kvůli zraněním.

Včera vyšla na povrch informace, že se švédský gólman opět dostává mimo hru a musí na operaci kolene, která mu ukončí sezonu. Pak ale vše smetl ze stolu trenér Vegas Pete DeBoer: „Dneska dostal volno. Zítra ho čekám na tréninku a v neděli bude hrát.“

Tento týden to byla už druhá pikantní událost, jež se s Lehnerem vázala. Když totiž v pondělí Rytíři padli proti Devils, kouč DeBoer svalil porážku na něj. Ve třetí třetině totiž gólman pustil dva góly, které jednoduše měl chytat. „V téhle fázi sezony potřebujete, aby váš gólman byl lepší než ten soupeřův. To dneska opravdu nehrozilo,“ řekl nevybíravě.

Což o to, i trenérovi dojdou nervy a pustí kritiku na veřejnost. Celá situace se stala vtipnou ve chvíli, kdy v dalším zápase začal v bráně opět Lehner. To ale není vše. DeBoer se ho totiž po první třetině, jež skončila 1:1, rozhodl vystřídat.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+