Změna působiště? Tutovka! Která čtveřice hráčů počítá s odchodem?

Čtyři hráči, čtyři končící smlouvy. A čtyři borci, kteří mají pravděpodobně zabalené kufry a jen čekají na destinaci na letence. Portál The Hockey News sestavil čtveřici hráčů, jejichž odchod je před uzávěrkou přestupů nejpravděpodobnější.

CHRIS TANEV, CALGARY FLAMES

Tanevovo jméno se neustále objevuje ve spekulacích, a to z dobrého důvodu. Čtyřiatřicetiletý obránce hraje v posledním roce smlouvy a jeho plat ve výši 4,5 milionu dolarů se může poměrně dobře vejít na výplatní pásku týmů, které se ucházejí o Stanley Cup a hledají obránce s robustní fyzickou hrou. GM Flames Craig Conroy se může rozhodnout ponechat si část Tanevova platu, pokud to bude znamenat, že dokáže vytáhnout více aktiv.

Jsou týmy, o kterých víme, že budou mít zájem o hráče, jako je Tanev. Toronto Maple Leafs a New Jersey Devils mají jasnou potřebu vylepšit své zadní řady.

Je prostě malá šance, že Tanev zůstane v Calgary i po uzávěrce přestupů, pokud Flames zůstanou mimo pozice zaručující play off. Jedinou otázkou je, kam půjde a kolik za něj Conroy dostane na oplátku.

ADAM HENRIQUE, ANAHEIM DUCKS

Henrique v únoru oslaví 34 let, takže už není mladík, ale končí mu smlouva a prožívá solidní sezonu v Ducks. Letos v 32 zápasech dal 10 gólů a nasbíral 18 bodů. Tým, který potřebuje útočníka, by v něm získal parádní posilu.

Henriqueův cap hit ve výši 5,825 milionu dolarů z něj dělá jednu z dražších potenciálních akvizic a podle PuckPedia má upravenou doložku, která mu umožňuje vetovat dohodu s 10 týmy podle vlastního výběru. V Anaheimu se však točí na místě a hraje zápasy, které nemají význam. Je tady šance přestoupit do týmu, který je alespoň ve hře o play-off. Myslíme především na New York Islanders, což by byla možná jedna z posledních Henriqueových šancí, jak se pokusit o zisk poháru.

KAAPO KAHKONEN, SAN JOSE SHARKS

Kahkonen asi nikoho úplně neuchvátil, ale pořád chytá v Sharks. Individuální čísla sedmadvacetiletého Fina, včetně průměru 3,61 gólu na zápas a procentuální úspěšnosti zákroků 89,9 % v 15 vystoupeních, nejsou také ničím extra. Ale je to blížící se volný hráč s platem 2,75 milionu dolarů, a to je slušná cena, kterou by týmy byly ochotné zaplatit.

GM Žraloků Mike Grier nemá žádný pádný důvod, proč by si měl Kahkonena ponechat. Pokud se mu podaří získat pár voleb v draftu a/nebo slušnou perspektivu od týmu, který hledá brankářskou posilu, pomůže svému přestavujícímu se klubu víc, než kdyby si Kahkonena ponechal. Možná k tomu dojde až po uzávěrce přestupů, ale výměna Kahkonena je mnohem pravděpodobnější než jeho setrvání na místě.

TYLER JOHNSON, CHICAGO BLACKHAWKS

Třiatřicetiletý Johnson už má svá nejlepší léta dávno za sebou, ale pro týmy, které potřebují posilu do útoku a veterána s prstenem pro vítěze, by se mohl stát chytrou posilou. Johnson má v této sezóně na kontě sedm gólů a 11 bodů v 32 zápasech v dresu Blackhawks. GM Hawks Kyle Davidson má ale všechny důvody, aby pro Johnsona našel trh.

Chicago opět přijde o play off, a přestože Blackhawks mají kupu draftů a mladých hráčů, vždy by se jim hodila další dlouhodobá posila. Právě o to bude Davidson usilovat při jakékoli výměně zahrnující Johnsona.

