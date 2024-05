Změnili spolu NHL, kývli na 196 milionů. Teď američtí veteráni stojí proti sobě

Kdysi si malovali, jak bok po boku dovedou Minnesotu ke Stanley Cupu. A třeba i opakovaně. 4. června 2012 Zach Parise a Ryan Suter šokovali sportovní svět, když s Wild podepsali identické kontrakty na 98 milionů dolarů. Jejich štace ve stejný moment, o devět let později, i skončila. Neslavně.

Teď svedl potomky hokejových ikon osud do vzájemné bitvy, vzhledem k jejich dlouholetému přátelství až do až „bratrovražedného” souboje.

V barvách Dallasu a Colorada bojují o postup do finale Západní konference.

Člověku se při zmínce jejich jmen vybaví jiná konference. Tisková. Téměř 12 let stará. Stříbrní olympijští medailisté seděli vedle sebe, na minnesotských dresech našitá áčka, rozdávali úsměvy na všechny strany.

Jejich krok podepsat s Wild identické a zároveň megalomanské smlouvy? To byla a je bezprecedentní událost v dějinách NHL.

Velké plány jim ale nevyšly. Hlavně Pariseho role se postupně výrazně zmenšovala, stala se z něj persona non grata. Generální manažer Bill Guerin v roce 2021 cítil, že je na čase uzavřít jednu éru a zbavil se i Suterova vlivu v kabině.

"Rozhodně jsem se dnes neprobudil s tím, že to uděláme. Byl to dlouhý proces, zhruba šest nebo osm měsíců. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale i taková musíte dělat,“ pověděl tehdy.

Pakovali se oba, Suter i Parise, byť jejich vyplacení bylo nesmírně nákladné. Ostatně redakční kolega Jiří Lacina o dvojím buyoutu nedávno psal trefně jako o "průšvihu za 14,5 mega”.

„Určitě jsme takhle dopadnout nechtěli, když jsme tady oba podepisovali,“smutnil Parise.

O tři roky později se velcí kamarádi potkávají znovu. Jako překážky jeden pro druhého na cestě za stále neplněným snem o zisku stříbrného poháru.

Aktuální stav? 3:2 na zápasy pro Stars. Laviny ale neskládají zbraně a chtějí se postarat o obrat.

S Parisem ve druhé brázdě.

Devětatřicetiletého syna legendárního machra J.P. Parisého přivedly během této sezony. Za pakatel – 825 tisíc dolarů.

Stále svižně bruslící forvard s šikovnýma rukama dal vítězům Stanley Cupu z roku 2022 přednost před newyorskými Islanders, za které válel jeho táta a kde sám od roku 2021 až do loňska působil.

Kdybychom hráli líp, zůstal by. Chápeme ho. Tak komentovali jeho ex-spoluhráči Pariseho rozhodnutí. Nikdo mu nic nevyčítal.

Suter před třemi lety zakotvil v Dallasu a Hvězdám zůstává věrný. „Měl jsem po vyplacení kliku, stálo o mě snad deset klubů,” vybaví si.

S Parisem je běžně během sezony v kontaktu, píšou si. Teď ale telefony odložili, vzájemná komunikace utichla. Přátelství musí jít stranou. V devětatřiceti mají možná poslední šanci dobýt hokejový král.

Respektují se, mají jeden pro druhého jen komplimenty. „Stále po ledě létá jako kdysi, hraje senzačně, “ říká Suter, jehož táta Bob se podílel na kultovním Zázraku na ledě a získal v Lake Placid olympijské zlato, o Parisem.

A co poví o tom, že jsou nyní protivníky v pokročilé fázi play-off? „Je to šílené!”

