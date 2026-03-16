Změny v Islanders? Není to kvůli Royovi, ale byl potřeba jiný hlas, říká šéf

7. dubna 14:00David Zlomek
Mathieu Darche o víkendu otřásl celou organizací New Yorku Islanders, když pouhé čtyři zápasy před koncem základní části vyhodil trenéra Patricka Roye a nahradil ho stratégem Peterem DeBoerem. Generální manažer se odhodlal k tomuto radikálnímu kroku ve snaze vyburcovat tým, který po sérii těžkých porážek vypadl z postupových pozic a na divokou kartu aktuálně ztrácí jediný bod. Od nového kouče si dle svých slov slibuje především okamžité utažení defenzivních šroubů a záchranu sezony.
Islanders o víkendu zaznamenali čtvrtou porážku v řadě, což se jim v této sezoně stalo vůbec poprvé. Herní projev týmu byl navíc v posledních dnech alarmující, minulé pondělí inkasovali ostudných osm gólů od Pittsburghu, předtím sedm od Montrealu a v sobotním duelu navíc vyprodukovali pouhých šestnáct střel na branku.
„Prostě jsem měl pocit, že jsme v poslední době nebyli ve formě, nebo nám už neprošlo tolik věcí jako dřív, protože si přiznejme, že během roku nám toho prošlo hodně,“ vysvětlil bez obalu Darche. „Cítil jsem, že v tuhle chvíli a v tom posledním období už začínáme upadat.“ Tým však zbraně neskládá. Čeká ho série čtyř domácích utkání, včetně klíčové bitvy se Senators, kteří momentálně drží kýženou druhou divokou kartu na Východě. „Máme svůj osud plně ve vlastních rukou? Ne, ale to, co můžeme kontrolovat, jsou ty čtyři zápasy, které nás čekají,“ burcuje generální manažer s tím, že změna na lavičce dává týmu lepší šanci tyto bitvy zvládnout.
Darche dobře věděl, že na trhu ulovil mimořádně silné jméno. Peter DeBoer má na kontě 662 výher v NHL a jeho 97 triumfů v play-off ho řadí na páté místo v historii ligy. Co je však pro Islanders před blížícím se tlakem nejdůležitější, je jeho neuvěřitelná bilance 9-0 v sedmých zápasech a pověst architekta neprostupné defenzivy. „Chlapi jako Pete DeBoer nezůstávají na trhu moc dlouho,“ zdůraznil Darche. „Jeho životopis mluví za vše. Byl v pěti z posledních šesti konferenčních finále a měl úspěch všude, kam přišel. Je to trenér vyznávající pevnou strukturu.“
Ačkoliv je Darche z nového muže na střídačce nadšený, loučení s hokejovou ikonou Patrickem Royem pro něj nebylo vůbec jednoduché. „Není to zábavný den a není to příjemná věc,“ popsal náročné rozhodování. „Patrick byl pro organizaci úžasný. Posunul ji dopředu. Je to skvělý a vášnivý člověk, ale prostě jsem cítil, že je čas posunout se dál. Byl čas na změnu.“ Darche zároveň odmítl házet veškerou vinu jen na odcházejícího kouče: „V žádném případě to neleží jen na Patrickovi. Někdy jsou to prostě okolnosti, kvůli kterým potřebujete změnu a jiný hlas, a ten čas zkrátka nastal právě teď.“
Darche navíc nevyloučil ani změny přímo na ledě. Do plného tréninku se zapojil od listopadu zraněný obránce Alexander Romanov, jehož návrat na poslední dva zápasy je reálně ve hře, a uvažuje se i o povolání talentovaného Victora Eklunda z farmy v Bridgeportu. „Sledujeme úplně všechny možnosti. Každý den chceme mít na ledě tu nejlepší sestavu,“ ujistil Darche. „Cítil jsem, že tenhle šok, a možná i trochu poupravit naši strukturu, bylo po posledních výkonech nutné,“ uzavřel.