Známé tváře do Pensylvánie! Práci dostal Sharp i Spezza

Dvě známé hráčské tváře z posledních let se budou nově často potkávat i v útrobách stadionů. Práci totiž dostal Patrick Sharp i Jason Spezza. Čerstvě tak budou rivalové, jelikož druhý jmenovaný bude reprezentovat Pittsburgh, zatímco Sharp míří do Philadelphie.

Začněme u Jasona Spezzy, jenž byl ve středu jmenován asistentem generálního manažera Penguins. Čtyřicetiletý Spezza bude podřízen prezidentovi hokejových operací Kylu Dubasovi.

Ten byl najat Pittsburghem na začátku června po pěti sezonách ve funkci generálního manažera Toronta, kde Spezza působil jako zvláštní asistent GM, než 19. května rezignoval, když Dubasovi oznámil, že se do Toronta nevrátí.

„Po vynikající hráčské kariéře se Jason v uplynulé sezóně v Torontu plně ponořil do manažerské stránky hry a naučil se všechny aspekty hokejových operací,“ uvedl Dubas. „Prokázal obrovskou pracovní morálku, zvídavost a schopnost budovat vztahy napříč všemi odděleními v organizaci.“

Patricka Sharpa si možná nejvíce pamatujeme jako hráče Chicaga Blackhawks, ale v NHL to pro něj všechno začalo právě v Philadelphii. Právě tato organizace ho draftovala a dopřála mu první zápasy v NHL. A nyní se vrací.

Sharp nastupuje do organizace jako zvláštní poradce pro hokejové operace. Jeho práce bude zahrnovat řadu různých oblastí hokejových operací, ale bude se hlavně zaměřovat na hráčský rozvoj mladých hráčů Flyers.

„Angažováním Patricka Sharpa do našeho týmu získáváme člověka, který má bohaté znalosti, pokud jde o budování vítězného prostředí,“ uvedl v prohlášení prezident hokejových operací Flyers Keith Jones. „Patrick ví, co je potřeba k vítězství. Také ví, jak to předat našim hráčům. Bude důležitou součástí při dalším budování Philadelphie.“

