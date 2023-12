Znovuzrozený Tatar. Přesun do Seattlu bylo vynikající řešení

Ve čtyřech zápasech v dresu Kraken zdvojnásobil Tomáš Tatar svůj počet gólů z předchozích 27 zápasů v Coloradu. Tahle výměna se zatím jeví opravdu povedeně, a to na všechny strany. V Seattlu si mnou ruce.

"Z hokeje mám zase dobrý pocit," zářil Tatar v sobotu po výhře 3:2 nad Anaheimem, v níž vstřelil vítěznou branku.

Ještě v minulé sezoně v New Jersey byl dvacetigólovým střelcem, ale Skalisté hory mu neseděly. Podepsal roční smlouvu s Coloradem a prostě to nevyšlo. Jeho ofenzivní produkce se zpomalila na devět bodů a jediný gól. Chtěl pryč, zájem už neměli ani Avalanche.

Na zprávu o výměně čekal doma a byl připraven vyrazit v momentě na letadlo. Tatar se připojil ke Kraken na ranním rozbruslení zhruba deset hodin po příletu do Seattlu, a ještě ten večer debutoval v první lajně s Mattym Beniersem a Jaredem McCannem.

Jordan Eberle se po zranění vrátil o zápas později a jako obvykle byl ve dvojici s Beniersem. McCann klesl do druhé formace a Tatar si své místo udržel.

"Jsem klukům moc vděčný, jak mě tady v Seattlu přivítali," řekl Tatar. "Vypadá to, že si s Mattym a Ebsem budujeme nějakou chemii, užívám si to."

"Všechno teď vypadá velmi jednoduše," dodal ještě Tatar.

Tatar si pochvaloval poctivý hokej na obou koncích hřiště od svých spoluhráčů z lajny, ale ani pro ně to v této sezoně nebylo jednoduché. Beniers zažívá dlouhé gólové propady, zatímco Eberle ve středu ukončil dvanáctizápasové gólové sucho.

Načasování jeho příchodu něco připomíná. Téměř ve stejný den v minulé sezoně získal Kraken z waivers útočníka Eeliho Tolvanena. Tolvanen byl na několik týdnů vyškrtnut Nashvillem, jediným týmem, za který do té doby hrál, a další dva týdny byl mimo hru, zatímco se učil v Seattlu. Debutoval na Nový rok a okamžitě vstřelil svůj první gól.

"Je to takový nenápadný příchod, který nikdo nečeká, a pak sem přijde a udělá velký dojem, stejně jako to udělal Tolvy," přikývl obránce Vince Dunn. "Je skvělý. Chemie, kterou našel s Ebsem a Mattym, je úžasná. To je to, co náš tým teď opravdu potřebuje.“

"Když přišel, byl nadšený a hladový pomoct," řekl trenér Dave Hakstol. "Pro mě je jeho přítomnost výjimečná. Velmi, velmi chytrý hráč. To přenáší i na hráče kolem sebe."

