V první části žebříčku jsme zmínili jména jako Hall, Gretzky, Orr či Milbury. V článku druhém si žebříček dokončíme. A věřte, že nad některými body se jenom nevěřícně zasmějete a zakroutíte hlavou. Jdeme na to!

5) zápas v mlze

Buffalo Memorial Auditorium bylo postaveno v roce 1940 a nebylo vybaveno klimatizací. V roce 1975 bylo neobvykle horké léto a Buffalo Sabres hostili ve třetím zápase finále Stanley Cupu Philadelphii Flyers.

Během zápasu se kvůli vlhkosti uvnitř arény začala kolem ledové plochy tvořit mlha. Výsledkem byl zápas, který vypadal jako v nějakém hororu, s mlhou všude kolem ledu. Ta omezovala viditelnost hráčů a mnoho fanoušků vůbec nevidělo puk.

Bylo to tak zlé, že během přestávek pracovníci arény bruslili kolem ledu a mávali prostěradly, aby mlhu rozehnali.

4) nováčkovská sezona Toma Barrassa

V ročníku 1982/83 chytal Tom Barrasso na střední škole v Massachusetts. Předvedl naprosto úchvatnou sezonu, ve které pouze jedinkrát prohrál v prodloužení a průměr gólů na zápas měl 0,99! Taky z toho bylo páté místo v draftu a přesun do Buffala. Hned v první sezoně ukázal, co v něm je. Výsledkem byly trofeje pro nováčka roku a nejlepšího gólmana.

Jít ze střední rovnou do NHL, bez žádného mezikroku, a pak být tak dobrý? Nelze, než smeknout.

3) tři Stanley Cupy za sebou

Celý žebříček nám letos mohla rozbourat Tampa Bay, která ukázala, že když se vše sejde, tři Stanley Cupy za sebou nejsou nereálné. Avšak Bleskům se to nepodařilo, a tak je tento úspěch stále pouhým snem. Naposledy si ho dokázali splnit Islanders na počátku osmdesátých let.

2) nováček roku v jednatřiceti letech

Sergej Makarov byl opravdu výjimečný hráč. Když byla sundána železná opona, konečně to mohl ukázat i v zámoří. V debutové sezoně 1989/90 získal v jednatřiceti letech Calderovu trofej. V dresu Calgary nastřádal ruský chasník v osmdesáti zápasech šestaosmdesát bodů a uchvátil celou ligu.

1) sezona Granta Fuhra

Osmdesátky byly v NHL gólové, své o tom ví Grant Fuhr. Ten chytal v Edmontonu, kde byl útok na prvním místě. Ne jednou tak zůstal na holičkách. Dokážete si vzpomenout, kdy byl vítěz Vezina Trophy zároveň brankářem, který pustil nejvíce gólů v NHL, a to o 24 více než další nejbližší brankář? Grant Fuhr to dokázal v roce 1988. Na cestě k zisku Vezina Trophy v té sezóně Fuhr vykázal úspěšnost zákroků 88,1 % a průměr gólů na zápas 3,43. Kdyby Fuhr dosáhl těchto čísel v sezóně 2014/15, obě tyto statistiky by byly nejhorší v lize.

Share on Google+