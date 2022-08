Zopakovat to? Nadlidský úkol. Co už asi v NHL neuvidíme? První část

Jak se říká, rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. I přes to však v NHL najdeme mnoho jevů či statistických zajímavostí, které už pravděpodobně nikdy nikdo nepřekoná. Nejlepší liga světa se totiž mění každým rokem, hra je rychlejší, rány tvrdší a přesnější a trenéři chytřejší.

10) průměr gólu na zápas

Mít v sezoně průměr gól na zápas, to je vskutku úchvatná bilance. V dnešní NHL se častokrát stane, že hráč chytí slinu a třeba sedm zápasů za sebou jede jako pila. Ale udržet si tento standard celou sezonu? Povedlo se to pouze pěti legendám (Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Brett Hull, Cam Neely, Maurice Richard). Poslední takový zápis nabízí rok 1994, kdy Neely odehrál jen padesát zápasů.

9) Bruins proti Rangers, hrubost na ledě i na tribuně

Vše začalo tím, že se Al Secord rozhodl pomstít Ulfu Nilssonovi za zákeřný zákrok. Po skončení zápasu Secord sundal Nilssona a oba týmy se sjely na jedno místo.

Zdálo se, že vše skončí smírně, když v tom jeden z fanoušků zasáhl programem tvrďáka Bruins Stana Jonathana. Terry O'Reilly vyskočil na tribunu a rozpoutalo se peklo. Osmnáct hráčů Bruins skončilo na tribuně a popralo se s fanoušky. Nejvíce si lidé pamatují asi Mike Milburyho, který začal mlátit fanouška jeho vlastní botou.

8) 502 zápasů za sebou Glenna Halla

Začalo to v roce 1955 a táhlo se to až do sezony 1962/63. Hall byl jasnou brankařskou oporou Chicaga a do brány jednoduše nepustil nikoho jiného. Místo mezi třemi tyčemi okupoval přes třicet tisíc minut za sebou. V současné NHL je to naprosto nemyslitelné, záložní brankáři se totiž stávají důležitou součástí týmu.

7) Bobby Orr vyhrává bodování jakožto obránce

Když se řeknou slova legenda a obránce, drtivé většině fanoušků vyskočí na mysl jméno Bobbyho Orra. Ten naprosto změnil hru obránců a nad jeho ofenzivními kousky zůstával rozum stát. Ligové bodování vyhrál dvakrát, což je naprosto mimo současnou realitu! Nejblíže k zopakování jeho úspěchu byl v osmdesátých letech Paul Coffey, jenž posbíral 126 bodů a skončil druhý. Bodování vyhrál s 205 body jistý Wayne Gretzky…

6) Gretzkyho dvě stě bodů krát čtyři

Co by to byl za seznam rekordů, kdyby v něm nebyl Gretzky. V současné době je téměř nemyslitelné, aby někdo dosáhl na hranici dvou set bodů. Není to tak dávno, co Jamie Benn vyhrál bodování s pouhými 87 body. Ba co víc, Gretzky na tuto hranici dosáhl hned čtyřikrát.

