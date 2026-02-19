Zoufalá situace v Edmontonu. Legenda se vrací na střídačku zachránit děravou obranu

19. února 9:30David Zlomek
Zoufalá doba si žádá zoufalé činy a přesně k takovému kroku se nyní odhodlali v Edmontonu. Oilers se zasekli v ligovém průměru, nedaří se jim chytit tu správnou slinu, a tak vedení klubu ve středu oznámilo velký návrat.
Paul Coffey, který v létě vyměnil trenérskou píšťalku za pohodlné křeslo poradce, se vrací zpátky do vřavy na lavičku jako asistent trenéra Krise Knoblaucha. Cíl je naprosto jasný, a to vzkřísit umírající defenzivu týmu pro zbytek sezony.
Když se Coffey poprvé postavil na střídačku v rámci přestavby týmu, schytal to z mnoha stran, ale nakonec všem vytřel zrak, když pomohl týmu až do finále Stanley Cupu. Teď má za úkol tenhle kousek zopakovat. Edmonton totiž letos hoří především vzadu. Tým je až na pětadvacátém místě v lize s průměrem 3,29 inkasovaného gólu na zápas, což je kombinace vlažných výkonů brankářů a propustné obrany.
Statistiky hovoří neúprosně. Bez Coffeyho na střídačce se letos zhroutila struktura hry. Zatímco v minulé sezoně byli Oilers devátí nejlepší v očekávaných gólech soupeře při hře pět na pět, v tomto ročníku se propadli až na čtyřiadvacátou příčku. Klub po jeho letním přesunu do poradní role nikoho nového nepřivedl a fungoval jen se dvěma asistenty, což se ukázalo jako nedostatečné řešení v boji o udržení pozic v Pacifické divizi.
„Od loňského léta jsem s Paulem v pravidelném kontaktu a věřím, že jeho návrat v tuto chvíli bude přínosem jak pro tým, tak pro celý realizační tým,“ řekl hlavní trenér Kris Knoblauch.
K návratu se vyjádřil i Coffey: „Těším se na návrat a spolupráci s Krisem a celým realizačním týmem. Do konce sezony zbývá ještě 24 zápasů, takže je dost času na to, abychom navázali na mnoho pozitivních výsledků a nabrali sílu pro play-off.“
