NHL.cz na Facebooku

NHL

Zoufalá situace v Edmontonu. Legenda se vrací na střídačku zachránit děravou obranu

19. února 9:30

David Zlomek

Zoufalá doba si žádá zoufalé činy a přesně k takovému kroku se nyní odhodlali v Edmontonu. Oilers se zasekli v ligovém průměru, nedaří se jim chytit tu správnou slinu, a tak vedení klubu ve středu oznámilo velký návrat.

Paul Coffey, který v létě vyměnil trenérskou píšťalku za pohodlné křeslo poradce, se vrací zpátky do vřavy na lavičku jako asistent trenéra Krise Knoblaucha. Cíl je naprosto jasný, a to vzkřísit umírající defenzivu týmu pro zbytek sezony.

Když se Coffey poprvé postavil na střídačku v rámci přestavby týmu, schytal to z mnoha stran, ale nakonec všem vytřel zrak, když pomohl týmu až do finále Stanley Cupu. Teď má za úkol tenhle kousek zopakovat. Edmonton totiž letos hoří především vzadu. Tým je až na pětadvacátém místě v lize s průměrem 3,29 inkasovaného gólu na zápas, což je kombinace vlažných výkonů brankářů a propustné obrany.

Statistiky hovoří neúprosně. Bez Coffeyho na střídačce se letos zhroutila struktura hry. Zatímco v minulé sezoně byli Oilers devátí nejlepší v očekávaných gólech soupeře při hře pět na pět, v tomto ročníku se propadli až na čtyřiadvacátou příčku. Klub po jeho letním přesunu do poradní role nikoho nového nepřivedl a fungoval jen se dvěma asistenty, což se ukázalo jako nedostatečné řešení v boji o udržení pozic v Pacifické divizi.

„Od loňského léta jsem s Paulem v pravidelném kontaktu a věřím, že jeho návrat v tuto chvíli bude přínosem jak pro tým, tak pro celý realizační tým,“ řekl hlavní trenér Kris Knoblauch.

K návratu se vyjádřil i Coffey: „Těším se na návrat a spolupráci s Krisem a celým realizačním týmem. Do konce sezony zbývá ještě 24 zápasů, takže je dost času na to, abychom navázali na mnoho pozitivních výsledků a nabrali sílu pro play-off.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Životní branky Ondřeje Paláta? Nesmíme se omezovat jen na nároďák!

19. února 11:00

Švédský smutek v Miláně! Dramatický souboj gigantů pro USA, vyzvou Slováky

19. února 0:00

NEUVĚŘITELNÁ bitva! Česko málem vyřadilo dream team Kanady, padlo se ctí a potleskem

18. února 19:18

Čistka v New Jersey. Manažer chystá výměny, v bezpečí není nikdo

18. února 15:30

nhl.cz doporučuje

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.