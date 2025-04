Zpátky, ale proti: Brett Pesce bojuje v play off proti týmu, který ho vychoval

Pro Bretta Pesceho to bylo všechno zvláštní. Hrát v Raleighi? Známé. Být v týmovém hotelu nedaleko vlastního bývalého domu? Atmosféra v hale, kde prožil vrcholné chvíle kariéry? Jenže tentokrát poprvé jako soupeř. Všechno, co mu připadalo známé, se v neděli změnilo v něco cizího. První zápas play off proti Carolina Hurricanes, v dresu New Jersey Devils, byl momentem, který si snad ani nedokázal pořádně představit.

„Miluju ten stadion,“ řekl o den později. „Fanoušci jsou vášniví, hluční, nadšení pro svůj tým. Vždycky jsem to oceňoval. Čím hlasitější, tím lepší. Kvůli tomu hokej hrajete, ne? Play off je prostě to nejlepší.“

Pesce strávil celou svou dosavadní kariéru právě v Carolině – od draftu v 18 letech, přes debut v 20, až po odchod ve 30. Celých deset let jedním směrem. A pak osud rozhodl, že hned první play off s novým týmem povede právě zpět do Raleighu. Zatímco Hurricanes slavili výhru 4:1 v úvodním duelu, Pesce vstřebával, co se vlastně děje. Prošel stejnými chodbami, slyšel stejné fanfáry, ale všechno bylo jiné. Stadion, který byl domovem, byl teď nepřátelským územím.

Trenér Hurricanes Rod Brind’Amour měl pro svého bývalého svěřence jen slova uznání: „Je to skvělý hráč. Je jasné, proč si ho Devils vytáhli z trhu. A taky proč jsme si ho chtěli udržet. Ale teď už není náš. Vždycky budeme přátelé, vždycky bude součástí rodiny Hurricanes. Ale ne tyhle dva týdny.“

Pesce byl jedním z pilířů defenzivy, stejně jako Jaccob Slavin. Možná ne největší hvězda, ale mezi fanoušky oblíbený hráč s charakterem. Pomáhal vytáhnout tým ze dna ligy až mezi kandidáty na Stanley Cup. Když Carolina konečně prorazila do vyřazovací části, byl u toho. Když si vybudovala reputaci tvrdého, houževnatého mužstva, byl jedním z jejích základních kamenů.

„Naštěstí se tohle utkání rýsovalo už od prosince, nebo kdy to bylo, takže byl čas se na to připravit i mentálně,“ přiznal. „Jasně, je to trochu zvláštní. Mám tam spoustu přátel, výborných přátel. Ale jakmile začne série, žádní přátelé neexistují. Jen dvě mužstva, která chtějí vyhrát.“

Na ledě to vypadalo přesně tak. Srážky, pohledy, souboje s hráči, se kterými ještě loni sdílel šatnu. Carolina zná Pesceho styl, Pesce zná Carolinu. Je to série jako stvořená pro dramatickou zápletku.

Devils doufají, že právě jeho zkušenosti jim pomůžou uspět v Raleighu, než se série přesune do Newarku. A Pesce? Ten se mezitím pokusí přenastavit hlavu – a přestat se dívat kolem, jako by se vracel domů. Protože i když to tam pořád trochu jako domov působí, teď je to válka. A válka se hraje bez sentimentu.

