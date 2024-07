Zpátky doma! Teravainen se vrací tam, kde si splnil sen

Teuvo Teravainen byl součástí týmu Chicaga, který v roce 2015 vyhrál Stanley Cup. Na začátku července se tomuto týmu upsal znova, nicméně jelikož uplynula spousta vody v řece, celý tým se změnil. I tak chce pochopitelně uspět.

„Je úžasné být zpátky," řekl. „Věděl jsem, že o mě mají trochu zájem, a i pro mě samotného to bylo zajímavé. Měl jsem několik možností, ale cítil jsem, že je to pro mě právě teď ten správný čas se vrátit. Město znám, mám na něj dobré vzpomínky, takže to bylo snadné rozhodnutí."

Teravainen má na kontě 459 bodů (155 gólů, 304 asistencí) v 670 zápasech NHL v dresu Blackhawks a Caroliny Hurricanes, která ho spolu s útočníkem Bryanem Bickellem získala v červnu 2016 v rámci výměny s Chicagem. V sezóně 2023/24, která byla jeho osmou a poslední v dresu Hurricanes, zaznamenal 53 bodů.

Očekává se, že Teravainen bude hrát v prvních dvou útocích a mohl by dostat prostor v první lajně s centrem Connorem Bedardem. „Neviděl jsem ho moc hrát, ale samozřejmě jsem viděl všechny jeho nejlepší momenty. Vypadá dobře," usmál se Teravainen.

Chicago skončilo v minulé sezóně na osmém místě v divizi a počtvrté v řadě nepostoupilo do play off. To je pro Teravainena, který v posledních šesti ročnících s Hurricanes postoupil, velká změna.

„Samozřejmě, že vyhrávat je větší zábava než prohrávat, takže to tady chci změnit hned," řekl Teravainen o obratu situace v Chicagu. „Doufám, že se nám to podaří co nejdříve."

Od doby, kdy Teravainen naposledy hrál za Blackhawks, se toho hodně změnilo. Ví, jaké to je hrát v Chicagu nejlepší hokej, a doufá, že k tomu Blackhawks brzy pomůže.

„Je to už dávno, byl jsem tehdy jiný hráč," dodal. „Strávil jsem dlouhou dobu v Carolině, takže jsem se naučil hrát jejich stylem. Byly to skvělé roky. Teď mi bude 30 let, měl bych být starší a lepší hráč. Doufám, že přispěji něčím ze všeho, co jsem se naučil. Hlavně chci přinést zkušenosti a všestrannou hru."

