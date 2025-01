Zpátky ke kořenům? Toewsova cesta by mohla vést do Winnipegu

Jonathan Toews, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, stále nevyloučil návrat do NHL. V nedávném rozhovoru pro magazín GQ otevřel dveře možné budoucnosti na ledě. A jak se zdá, jedna z těchto možností by mohla vést do jeho rodného Winnipegu. Generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff se k situaci vyjádřil s nadšením a naznačil, že by tým Toewse přivítal.

Cheveldayoff, který působil jako asistent GM v Chicagu během zisku Stanley Cupu v sezoně 2009/10, Toewse dobře zná. „Jonathan má vysoké nároky na sebe i na své výkony. Pokud se vrátí, bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine. Pokud by k tomu došlo, byla by to skvělá kapitola jeho kariéry,“ řekl Cheveldayoff.

Toews, rodák z Winnipegu, strávil 15 sezon v dresu Blackhawks, ale v roce 2023 oznámil, že si potřebuje dát pauzu, aby se plně zotavil a našel znovu radost ze života. Po boji s postcovidovým syndromem a chronickým imunitním onemocněním odjel do Indie na detoxikační terapii, která mu podle jeho slov pomohla fyzicky i mentálně.

„Cítím, že moje kariéra možná ještě není u konce,“ uvedl Toews. „Nevím, jak bude vypadat další část mé cesty, ale udělám maximum, abych se pokusil vrátit na led.“

Winnipeg Jets se jeví jako logická volba. Tým je na vrcholu Západní konference s bilancí 31-14-3 a potřebuje kvalitního centra. Navíc vztah Toewse s jeho rodným městem a současným vedením Jets naznačuje možnou symbiózu. „Jonathan je čestný hráč, nebude chtít hrát jen proto, aby hrál. Ví, jaké standardy musí splnit,“ poznamenal Cheveldayoff.

„Pokud by to mělo dojít k bodu, kdy by byl připravený na návrat, bylo by skvělé s ním vést rozhovor a zjistit, jestli bychom našli vzájemnou shodu. Myslím, že by to byl úžasný příběh pro jeho kariéru. Ne že by jeho kariéra potřebovala další příběh, ale jeho spojení s Winnipegem by tomu dalo něco výjimečného,“ vysvětlil manažer.

Toewsův návrat by mohl být také symbolický. Jeho příběh plný úspěchů, překonání zdravotních problémů a potenciální comeback by mohl inspirovat fanoušky nejen ve Winnipegu, ale i napříč celou NHL.

Ať už si Toews vybere jakoukoli cestu, jeho odhodlání zůstává nezpochybnitelné. „Doufám, že budeme součástí jeho návratu,“ uzavírá Cheveldayoff s nadějí.

