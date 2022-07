Zpět do práce! Quinn bude po roční pauze opět koučovat v NHL

Potom, co Žraloci ze San Jose na začátku července neprodloužili spolupráci s koučem Bobem Boughnerem, byli téměř měsíc bez lodivoda. To však platilo pouze do včerejšího dne, kdy si vedení kalifornského mužstva pláclo s Davidem Quinnem.

Pětapadesátiletý americký kouč se po roční pauze objeví opět v kanadsko-americké NHL. Jeho štace v San Jose bude v nejlepší hokejové lize světa teprve druhou v pořadí coby hlavní kouč.

Vůbec poprvé jej hokejoví fanoušci NHL měli možnost zaznamenat v sezóně 2012/2013, kdy byl v Coloradu asistentem hlavního trenéra Joea Sacca. Ročník však Lavinám vůbec nevyšel, když tento celek obsadil poslední místo Západní konference, a tak jeho štace v tomto klubu skončila.

Po pětiletém působení v NCAA se stal hlavním koučem New Yorku Rangers, avšak ani zde díru do světa neudělal. Jezdci se pod jeho taktovkou za tři sezóny ani jednou neprobojovali do čtvrtfinále Východní konference, a tak se s ním vedení vloni s bilancí 96-87-25 rozloučilo.

Jak už bylo nastíněno, tak v ročníku 2021/2022 nevedl žádný tým. Vyhlídla si jej však americká reprezentace, které koučoval na obou letošních hlavních mezinárodních turnajích. Ani zde se mu však nezadařilo. Páté místo z olympiády a čtvrté z mistrovství světa se rozhodně za úspěch považovat nedá.

Nyní však stojí před novou výzvou.

Fanoušci Žraloků ze San Jose v posledních letech neprožívali zrovna šťastné období. Tým se tři sezóny v řadě nedostal do play-off a navíc odešlo hned několik klubových ikon, které se zatím nahradit nepodařilo. Nejčerstvějším odchodem je přesun Brenta Burnse do Caroliny. Naopak do San Jose zatím v rámci letošního léta nepřišlo žádné pořádně zvučné jméno, a tak pokud chce být tato organizace konkurenceschopná, bude muset vedení Sharks nějaké to eso z rukávu vytáhnout.

I přesto pětapadesátiletý kouč v tuto chvíli vidí ve svém novém působišti potenciál a také má jasno o herním stylu, který bude chtít do svých svěřenců vštípit.

„Rozhodně se budeme chtít prezentovat velkou houževnatostí a rychlostí. V poslední sezóně bylo San Jose ještě v době přestupové uzávěrky čtyři body od play-off, takže cítíme, že s případnými mírnými úpravami na tom letos budeme dobře a organizace bude mít vzestupnou tendenci. Chceme být houževnatí, rychlí, agresivní, zkrátka konkurenceschopným týmem.“

Důraz bude klást také na individuálním zlepšení všech hráčů. „Nechceme po hráčích, aby například z loňských pěti gólů letos vykouzlili čtyřicet. Nechceme po hráčích něco, čeho není možné dosáhnout. Chceme, aby se každý soustředil na sebe a hrál zodpovědněji, zkrátka o kousek lépe. Když se třiadvacet hráčů zlepší o pět až deset procent, tak právě to může dělat rozdíl mezi tím, jestli play-off dosáhneme, či nikoliv.

Angažování Davida Quinna vyvolalo mezi fanoušky tamního klubu rozporuplné emoce. Jedni se ohánějí tím, že v Rangers pod jeho vedením mladí hokejisté stagnovali, druzí jej chválí za práci s Igorem Šesťorkinem nebo třeba Adamem Foxem. Na soud je však příliš brzy.

