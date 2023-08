Zpět tam, kde to začalo. Rus Kulikov se chce usadit na Floridě a dodělat, co začal

Stal se z něj hokejový cestovatel. Skoro co sezonu hrál někde jinde, přitom Dmitrij Kulikov v první řadě nikdy nechtěl opustit Floridu. Obránci bylo pouhých 18 let, když se stal členem organizace, v roce 2009 si ho klub vybral v prvním kole draftu a jen o pár měsíců později se okamžitě zařadil do sestavy. Ale pak?

Na jihu Floridy se zabydlel, a i když posledních sedm let poskakoval po lize, vždy se tam na sklonku léta vracel a začínal trénovat. Odešel až v roce 2016, protože ho Panthers vyměnili do Buffala jen pár měsíců poté, co Kulikov pomohl Floridě poprvé po čtyřech letech do play off.

"Když jsem přes ty toky nehrál za Panthers, trochu mě to tížilo," řekl dvaatřicetiletý Rus. "Byl jsem Panterem od prvního dne a teď jsem zpátky a jsem opravdu nadšený."

Snil o tom, že pomůže Panthers bojovat o Stanley Cup. Florida se k němu v minulé sezoně přiblížila víc než kdy jindy a teprve podruhé v historii se dostala do finále, což bude chtít zopakovat. "Cítím, že jsem tu nechal rozdělanou práci, kterou chci dokončit," řekl obránce.

Přestože Kulikov nikdy zcela nenaplnil očekávání, která se pojí s pozicí v prvním kole draftu, zažil na Floridě nejlepší roky. Od odchodu pak neměl žádnou kariérní stabilitu. V Buffalu strávil pouze jednu sezónu poté, co ho Panthers vyměnili, a poté podepsal tříletou smlouvu s Jets.

Po odchodu z Winnipegu vystřídal Kulikov během tří let pět týmů. Loni Kulikov rozdělil svůj čas mezi Ducks a Penguins. Za Ducks odehrál 61 zápasů s bilancí tří gólů a 12 asistencí, za Penguins, kteří nakonec v play off chyběli, pak nastoupil jen do šesti utkání.

Panthers s ním minulý měsíc podepsali roční smlouvu na jeden milion dolarů, a to především proto, že obránci Aaron Ekblad a Brandon Montour podle očekávání vynechají začátek ročníku kvůli zraněním, která utrpěli během vyřazovacích bojů.

"Tým je opravdu dobrý," řekl Kulikov. "Než jsem odešel, měli jsme dobrý tým, Panthers v budování pokračovali. Vrcholem byla minulá sezona. Jsem nadšený z možnosti vrátit se a přispět k úspěchu, který tým za posledních šest let, kdy jsem tu nebyl, zaznamenal. Byl bych rád, kdybych tu mohl zůstat co nejdéle".

