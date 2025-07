Zpochybňovaný, ale odhodlaný. Korpisalo nevzdává boj o brankoviště v Bostonu

Okolo Joonase Korpisala to v posledních dnech znovu začalo vřít, ale jak říká jeho agent Markus Lehto: žádné drama se nekoná. Finský brankář podle něj nerozhodil vedení Bostonu žádostí o výměnu, jak se začalo spekulovat po podpisu Michaela DiPietra. „Není na tom ani špetka pravdy. Joonas to má v Bostonu rád,“ ujistil Lehto pro RG.org.

Jenže ve chvíli, kdy Bruins podepsali s DiPietrem dvouletý jednocestný kontrakt, začaly se v zákulisí znovu rojit otázky. Nejde přece jen o to, že tým přidal do mixu dalšího brankáře, navíc DiPietro je mladý, levný a právě vyhrál cenu pro nejlepšího gólmana AHL. A Korpisalo už na konci sezony naznačil, že by si v příštím roce rád sáhl na větší porci zápasů.

„Nikdo z nás nechce chytat jen 20 nebo 25 utkání,“ řekl tehdy novinářům. „Budu tlačit na to, abych chytal víc. Celou sezonu jsem se snažil ukázat, že si zasloužím prostor. Ale někdy to prostě není jen na vás. Děláte, co můžete, a čekáte, jestli ta šance přijde.“

Právě tahle slova, vyřčená v dubnu, spustila spekulace o možném odchodu. Tehdy se o něj údajně zajímalo několik týmů před uzávěrkou přestupů, mezi nimi Edmonton, San Jose, Detroit, Columbus a Philadelphia. Některé z nich už se ale mezitím posunuly jinam.

Red Wings získali Johna Gibsona, Sharks přivedli Nedeljkovice. Flyers i Blue Jackets však stále shánějí posilu do brankoviště. A Edmonton? Tam je situace citlivá, ale nakonec zřejmě vstoupí do kempu se stejnou dvojicí Skinner–Pickard. A zdroj z ligy k tomu suše poznamenal: „Jestli se někdo jako Korpisalo hodí víc než Skinner? Možná. Ale ten rozdíl není tak dramatický.“

Co se tedy děje v Bostonu? Generální manažer Don Sweeney se snaží udržet věci pod kontrolou. „Joonas byl na konci sezony upřímný a já jsem mu dal za pravdu. Měli jsme ho využít víc, zvlášť když měl Jeremy slabší období,“ řekl tento týden novinářům. „Ale zároveň DiPietro měl skvělý rok, je mladý, má potenciál. A když přijde do kempu a bude tlačit, tak ať. Chceme, aby to bylo nepohodlné. Tým potřebuje konkurenci, tlak, výzvy.“

Korpisalo je tedy očividně stále součástí plánu. Minimálně podle slov vedení. Ale sezona je dlouhá, a pokud někde v lize někdo náhle zatouží po zkušeném gólmanovi, telefon Dona Sweeneyho zřejmě nezůstane dlouho tichý.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+