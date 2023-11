Žraloci šli na kobereček. Bolesti jsem čekal, ale ne takové, říká jejich GM

Téma číslo jedna v NHL? Kromě tápajícího Edmontonu hlavně San Jose, které je až ostudné a získává jeden negativní rekord za druhým. Nemohl se na to dívat ani Mike Grier, generální manažer klubu, který svolal hráče na kobereček.

Generální manažer San Jose Sharks tím dal jasně najevo, že ani on sám nečekal od svého týmu, byť v přestavbě, tak propastný start.

"Čekali jsme, že to bude bolet," řekl Grier pro NBC Sports. "Ale zejména poslední dva zápasy nebyly dost dobré. Soutěživost, snaha, ve všem zaostáváme. Je to nepřijatelné."

Žraloci se stali prvním týmem po 58 letech, který inkasoval dvouciferný počet branek v po sobě jdoucích zápasech, když v sobotu podlehli 2:10 Pittsburghu Penguins a dva dny předtím 1:10 Vancouveru Canucks.

Griera to přimělo k tomu, aby uspořádal schůzku s hráči.

"Bylo to jednosměrné. Prostě jsem cítil, že ode mě potřebují slyšet, co vidím a co od nich očekávám," vysvětlil. "Dal jsem jim najevo, že to, co se děje, je nepřijatelné."

Aby toho nebylo málo, Žraloci stále usilují o první vítězství. Vstřelili jen 12 gólů, zatímco jich 54 inkasovali, což znamená gólový rozdíl mínus 42 gólů. Oilers mají v této sezoně druhý nejhorší brankový rozdíl v lize (mínus 14). A to je propastný rozdíl.

Grier připustil, že všichni v organizaci musí být lepší, a v žádném případě nechtěl svalovat veškerou vinu na hlavního trenéra Davida Quinna.

"Myslím, že hráči trenéra respektují, a jednou z jeho největších předností je, že dobře komunikuje," řekl. "Takže si myslím, že hráči vědí, co se od nich očekává. Vědí, na čem s ním jsou."

Manažer dodal, že v příštích dnech bude sledovat, zda jeho tým vykazuje známky života, než se rozhodne o dalším postupu.

"Uvidíme, jak budou reagovat během příštího týdne, v několika dalších zápasech. Pak se rozhodneme, jak budeme postupovat dál," dodal. "Pokud neuvidím to, co chci vidět, budeme vše vyhodnocovat. Tohle nemůže trvat dlouho. Pokud neuvidím to, co chci, pak určitě dojde k nějakým změnám."

První šanci zvrátit stav 0-10-1 mají Žraloci v noci na středu proti Philadelphii Flyers.

