Zranění a třetí lajna? Huberdeaua to nevykolejilo, naopak!

Zatím to asi úplně není sezona, jakou si Jonathan Huberdeau maloval. Po příchodu z Floridy a následném podpisu obří smlouvy se měl automaticky stát lídrem týmu. Reálný život ale není počítačová hra, hráči občas potřebují trochu času. A začíná se ukazovat, že platí i poučka o tom, že všechno zlé je k něčemu dobré.

Za celý říjen pouhých pět bodů, v listopadu jediná nahrávka v zápase proti Islanders. Pak přišlo zranění, které Kanaďana vyřadilo na tři zápasy. Zdravotní trable jenom korunovaly dosavadní trápení, během něhož se někdejší útočník Floridy pohyboval sem a tam mezi útoky.

Do hry se vrátil v noci na úterý, dostal úkoly ve třetí lajně. „Hrál všude možně, nikde to nefungovalo,“ komentoval toto rozhodnutí bez obalu trenér Darryl Sutter.

Sutterova slova jako by Huberdeaua zdravě nakopla a byl to právě on, kdo v divokém utkání, ve kterém nakonec mohli diváci vidět jedenáct branek, vstřelil úvodní gól. Byl jeho dvoustým v kariéře a bylo na něm vidět, jak moc velký balvan z něj spadnul.

„Bylo fajn konečně vstřelit gól, už to bylo nějakou dobu,“ ulevil si po utkání a připomněl, že naposledy se gólově prosadil 26. října. „Podstatná je ale výhra, ale můj výkon byl lepší. Jde to správným směrem. Měl jsem i další šance, vždycky to může být ještě lepší.“

Ulevit si musel nejen Huberdeau, ale celý trenérský štáb. Právě jejich úkolem totiž je, aby v týmu vše fungovalo a aby byly využívány potenciály těch největších hvězd. Vypadá to, že by to mohlo v jedné lajně s Backlundem a Lewisem klapat.

„Trenérova slova ho určitě nakopla,“ přidává další faktor i asistent Ryan Huska. „Pořád se tak trochu hledá, ale vypadalo to, že těma dvěma by to mohlo jít. Je to otázka času, vždyť je to výborný hráč. Dnešní gól mu určitě pomůže.“

