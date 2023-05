Zranění a žádná superhvězda? Nevadí, v Carolině bojuje tým

Další komplexní výkon Caroliny vyústil ve druhém zápase proti New Jersey ve vítězství 6:1. Dvě jednoznačná vítězství, celkové skóre 11:2 a vedení v sérii 2:0. Hurricanes zatím s Devils nemají ani špetku slitování. Dokonale totiž funguje týmové pojetí hokeje.

Dokonalým důkazem byly dvě první branky ve druhém zápase.

Oba dal Jesperi Kotkaniemi, u obou využil tvrdé práce, kterou odvedli jeho spoluhráči. Na počítku prvního gólu byli Jack Drury a Jesse Puljujarvi, kteří přetlačili Nathana Bastiana a Damona Seversona, dostali puk zpět na modrou pro Shayna Gostisbehereho, který následně nahrál Kotkaniemimu, jenž se nemýlil.

I druhý gól pak padl po tvrdé práci v soubojích a neustálému napadání.

„Odrazily se k nám puky, což ale bylo naší zásluhou a naší bojovností,“ řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. „Dnes se na výhře podíleli úplně všichni, a o tom je celé play off. Potřebujeme to takhle mít i nadále.“

Poté, co v prvním utkání vstřelilo góly pět různých hráčů, se to Hurricanes podařilo i ve druhém utkání. Kotkaniemi skóroval dvakrát a ruku k dílu přidali Jordan Staal, Martin Nečas, Stefan Noesen i Jordan Martinook. Carolina v podstatě vůbec nepustila Devils do hry.

„Tohle je náš styl, takhle chceme hrát,“ řekl Staal, kapitán Caroliny. „Hrajeme tak celý rok. Nikomu nic nedarujeme, umíme s pukem, dokážeme ho i rychle získat a využíváme šance.“

Jestli jde u Caroliny něco vypíchnout, tak opravdu týmové pojetí hry. Na ledě všichni dřou, jeden za druhého zaskakuje a v podstatě nikdo nevyčnívá. Což je ale v play off naprosto v pořádku.

Úctyhodné také je, jak se Carolina popasovala s absencemi. Hurricanes postrádají Andreje Svečnikova (přetržený křížový vaz), Maxe Paciorettyho (natržená achilovka) a Teuva Teravainena (zlomená ruka), tedy tři z útočníků, kteří by za normálních okolností patřili do prvních dvou útoků.

„Není žádným tajemstvím, že nám chybí palebná síla, takže kde ji najít,“ ptal se řečnicky Brind'Amour. „Právě teď ji získáváme všude možně po celé sestavě. Každý teď dělá svou práci, a proto máme úspěch.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+