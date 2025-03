Zranění decimují Devils. Bez Hughese a Hamiltona se play-off vzdaluje

New Jersey Devils dostali další ránu. Nejenže se budou muset obejít bez svého nejlepšího střelce Jacka Hughese, který podstoupil operaci ramene a do konce sezony si už nezahraje, ale taky jim vypadl i hlavní pilíř obrany Dougie Hamilton. Podle TSN se jedná o zranění v dolní části těla a obránce bude mimo hru minimálně několik týdnů.

Hughesova absence je obrovská ztráta. Se 70 body byl jasně nejproduktivnějším hráčem týmu a tahounem v ofenzivě. Ke zranění došlo při utkání s Vegas, když se srazil s Jackem Eichelem a tvrdě narazil do mantinelu. Po odchodu z ledu bylo jasné, že něco není v pořádku, což potvrdila i operace v Coloradu. Devils ho umístili na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, čímž si uvolnili prostor pod platovým stropem.

Jenže než se stihli vzpamatovat, přišla další špatná zpráva. Hamilton, který se loni zotavoval z těžkého zranění prsního svalu, je nyní mimo hru znovu. I přes snížený ice-time byl stále nejproduktivnějším obráncem Devils s 40 body v 63 zápasech a jeho výpadek znamená další vážné oslabení týmu.

Trenér Sheldon Keefe se nyní bude muset spolehnout na mladého Lukea Hughese, který pravděpodobně převezme větší roli v přesilovkách. Do sestavy by se také mohl vrátit nováček Seamus Casey, který má za sebou solidní vstup do sezony a v nižší soutěži ukázal slušný ofenzivní potenciál.

Situace Devils v tabulce začíná být alarmující. Z posledních čtyř zápasů prohráli tři a jejich náskok na Columbus, který má dva zápasy k dobru, se smrskl na pouhé čtyři body. Na divokou kartu mají náskok pěti bodů, ale bez svých klíčových hráčů je čeká těžký boj.

Jedinou útěchou může být, že díky LTIR mají k dispozici přes 13 milionů dolarů pod platovým stropem. S blížící se trade deadline je tedy možné, že se vedení pokusí přivést posily, aby udrželi tým v boji o play-off.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+