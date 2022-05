Zranění nám zničila sezonu, říká McPhee z Vegas. Eichel šest týdnů dohrával se zlomeným palcem

Často je terčem kritiky a někteří fanoušci NHL tvrdí, že kam vstoupí, tam pšenka nekvete. Jack Eichel ani po trejdu z Buffala do Vegas zrovna nezářil, ve 34 zápasech posbíral 25 bodů. Prezident hokejových operací Golden Knights George McPhee v rozhovoru pro The Bob McCown Podcast přišel s informací, že americký útočník dohrával základní část s nepříjemným zraněním.

„Většina lidí nejspíš neví, že si asi tři nebo čtyři týdny po návratu na led hodně špatně zlomil palec. Nakonec nemusel podstoupit operaci, ale byla to ošklivá zlomenina, a on přesto nevynechal jediný zápas.“

„Prostě to vydržel. Museli jsme mu ten palec pokaždé umrtvit a nebylo to snadné, protože měl velké bolesti, když to přišlo k sobě. I tak to zvládnul celých šest týdnů.“

Eichel rozhodně nebyl jediným hráčem Golden Knights, který se v letošním ročníku potýkal se zdravotními obtížemi. Tým se přes čtyřicet utkání musel obejít třeba bez útočníků Marka Stonea a Maxe Paciorettyho, velkou ztrátou byla nepochybně také absence zkušeného obránce Aleca Martineze, který přišel dokonce o 53 střetnutí.

Poslední čtyři zápasy základní části navíc musel vynechat zraněný gólman Robin Lehner a Vegas nakonec přišlo o místenku v play-off, do kterého během svého působení v NHL nepostoupilo vůbec poprvé. Tři body scházely týmu kouče Petera DeBoera na Nashville, který se do bojů o Stanley Cup dostal na divokou kartu. „Ta zranění nejsou výmluvou. Tenhle rok jsou faktem,“ tvrdí McPhee. „Byl to fakt, který nám pokaždé rozbil vše, o co jsme se snažili.“

„Pokračujeme v analýze celé uplynulé sezony. Je tam hodně věcí, které si můžeme detailněji rozebrat a zjistit, co jsme mohli udělat lépe,“ konstatuje McPhee a nepochybně očekává říjen, během kterého se rozeběhne nový ročník.

