Zraněný, ale žádaný. Lídr Columbusu hitem mezi týmy mířícími na pohár

17. listopadu 13:30

David Zlomek

Columbus se znovu propadá do spodní části tabulky Východní konference a týmy, které míří na Stanley Cup, už začínají mapovat trh. A jedním z hráčů, jehož jméno se objevuje na radarech soupeřů nejčastěji, je kapitán Boone Jenner.

Jednatřicetiletý centr je v posledním roce své čtyřleté smlouvy a díky příznivému cap hitu patří k nejdostupnějším posilám pro ambiciózní kluby. Jenner navíc nabízí přesně to, co týmy hledají před play-off: pracovitost, fyzickou hru, spolehlivost ve všech situacích a respekt v kabině. Podle informací z ligy o něj bylo zájem už loni, tehdy však Columbus odmítal jakékoliv diskuse o výměně.

Situace se však mění. Trenér Dean Evason v úterý oznámil, že Jenner je mimo hru s poraněním v horní části těla a nepůjde o krátkodobou absenci. Kapitán odehrál proti Seattlu jen jedno střídání ve druhé třetině a poté z utkání odstoupil. Pro Columbus jde o citelnou ztrátu, Jenner měl v prvních šestnácti zápasech tři góly a sedm asistencí a po návratu z dlouhodobého zranění v minulé sezoně patřil k nejproduktivnějším hráčům mužstva.

Právě jeho výkony a pověst jednoho z nejspolehlivějších centrů v lize vedly k tomu, že se letos stal jedním z hlavních kandidátů na výměnu před uzávěrkou přestupů. Pokud by však Blue Jackets uvažovali o tom, že svého kapitána zpeněží, jeho aktuální zdravotní stav může případnou cenu ovlivnit. Doposud se navíc nerozeběhla žádná jednání o nové smlouvě, Jenner navíc vlastní seznam osmi klubů, kam odmítá přestup.

Podle informací ze zámoří platí, že pokud do období po olympijské pauze nedojde k posunu v rozhovorech o prodloužení, řada klubů se bude připravena seřadit u dveří a klepat na kanceláře v Ohiu. Zranění však do celé situace vstoupilo jako nový faktor. Jenner nebyl od roku 2017 schopen odehrát kompletní ročník a další dlouhá absence může postoj vedení i celou situaci na trhu významně ovlivnit.

