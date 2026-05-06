Zreziví, nebo naberou síly? Carolina po suverénní jízdě čelí absurdní pauze

18. května 8:05David Zlomek
Hokejisté Caroliny Hurricanes prožívají naprosto netradiční play-off. Zatímco bitvy o Stanley Cup obvykle představují vyčerpávající maraton plný únavy, svěřenci trenéra Roda Brind'Amoura letos zatím hlavně odpočívají. Carolina prolétla prvními dvěma koly bez jediného zaváhání, s bilancí 8:0 vyřadila Ottawu i Philadelphii a nyní už jen čeká, kdo z dvojice Buffalo Sabres - Montreal Canadiens se jí postaví ve finále Východní konference.
Vzhledem k tomu, že si Sabres vynutili rozhodující sedmý zápas, čekání Hurikánů se znovu protáhlo. Svůj poslední duel odehráli 9. května a do úvodního utkání třetího kola, které je naplánováno na čtvrtek 21. května, uplyne neuvěřitelných dvanáct dní. Při pohledu na kalendář je to až absurdní, od konce základní části (14. dubna) odehraje Carolina za 36 dní pouhých osm zápasů.
Tato bezprecedentní proluka pochopitelně vyvolává tradiční hokejovou debatu: bude pro tým výhodou maximální odpočinek, nebo hráči po téměř dvoutýdenní pauze ztratí zápasové tempo a rytmus?
Trenér Brind'Amour se snaží čerpat ze zkušeností z nedávné minulosti, jelikož jeho tým už letos jednu zhruba týdenní pauzu mezi sériemi zažil. „Vždycky říkáme, že brousíme nože. Musíme zůstat absolutně dobře připravení v aspektech, které děláme dobře,“ prohlásil trenér.
Zvláštní rozpis paradoxně velmi vyhovuje brankáři Frederiku Andersenovi. Ten v základní části naskakoval spíše jako záskok za nováčkem Brandonem Bussim, ale v play-off vládne brankovišti naprosto fantasticky a vzhledem k velkým rozestupům mezi zápasy pro něj není náročné udržet si stoprocentní koncentraci i fyzickou svěžest.
Carolina tak netrpělivě vyhlíží jméno svého soupeře a kapitán Jordan Staal přiznává, že se už nemůže dočkat, až to zase vypukne, nicméně pro Hurricanes zůstává matematika neměnná. Pokud chce po letech zvednout nad hlavu pohár, musí přidat dalších osm výher. A je jedno, jak dlouhé prostoje budou.