NHL.cz na Facebooku

NHL

Zreziví, nebo naberou síly? Carolina po suverénní jízdě čelí absurdní pauze

18. května 8:05

David Zlomek

Hokejisté Caroliny Hurricanes prožívají naprosto netradiční play-off. Zatímco bitvy o Stanley Cup obvykle představují vyčerpávající maraton plný únavy, svěřenci trenéra Roda Brind'Amoura letos zatím hlavně odpočívají. Carolina prolétla prvními dvěma koly bez jediného zaváhání, s bilancí 8:0 vyřadila Ottawu i Philadelphii a nyní už jen čeká, kdo z dvojice Buffalo Sabres - Montreal Canadiens se jí postaví ve finále Východní konference.

Vzhledem k tomu, že si Sabres vynutili rozhodující sedmý zápas, čekání Hurikánů se znovu protáhlo. Svůj poslední duel odehráli 9. května a do úvodního utkání třetího kola, které je naplánováno na čtvrtek 21. května, uplyne neuvěřitelných dvanáct dní. Při pohledu na kalendář je to až absurdní, od konce základní části (14. dubna) odehraje Carolina za 36 dní pouhých osm zápasů.

Tato bezprecedentní proluka pochopitelně vyvolává tradiční hokejovou debatu: bude pro tým výhodou maximální odpočinek, nebo hráči po téměř dvoutýdenní pauze ztratí zápasové tempo a rytmus?

Trenér Brind'Amour se snaží čerpat ze zkušeností z nedávné minulosti, jelikož jeho tým už letos jednu zhruba týdenní pauzu mezi sériemi zažil. „Vždycky říkáme, že brousíme nože. Musíme zůstat absolutně dobře připravení v aspektech, které děláme dobře,“ prohlásil trenér.

Zvláštní rozpis paradoxně velmi vyhovuje brankáři Frederiku Andersenovi. Ten v základní části naskakoval spíše jako záskok za nováčkem Brandonem Bussim, ale v play-off vládne brankovišti naprosto fantasticky a vzhledem k velkým rozestupům mezi zápasy pro něj není náročné udržet si stoprocentní koncentraci i fyzickou svěžest.

Carolina tak netrpělivě vyhlíží jméno svého soupeře a kapitán Jordan Staal přiznává, že se už nemůže dočkat, až to zase vypukne, nicméně pro Hurricanes zůstává matematika neměnná. Pokud chce po letech zvednout nad hlavu pohár, musí přidat dalších osm výher. A je jedno, jak dlouhé prostoje budou.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Naděje pro Minnesotu? Hughes zvažuje setrvat, zbožňuje partu, trenéry i město

17. května 18:58

Nepopulární názor? Crosby dává lekci kritikům, kteří MS považují za béčkový turnaj

17. května 14:00

Jasný kandidát na Conn Smythe? Marner ukazuje svaly, čeká ho ale velká zkouška

17. května 12:00

Tři góly ze čtyř střel a šel! Střídání brankáře nakoplo Sabres k demolici Montrealu

17. května 10:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.