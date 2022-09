Zrod nejdražšího tandemu v NHL. Pantery dohnala minulost, z Knighta udělali boháče

Pokud Sergej Bobrovskij do roka nepřestoupí, nebo se mezitím nestane cosi nepředvídatelného, budou floridští Panteři od sezony 2023/2024 mít nejnákladnější gólmanské duo v NHL. "Bob" a Spencer Knight je vyjdou na 14,5 milionů dolarů. Tedy přesněji řečeno, taková bude společná stropová zátěž obou brankařů. Tolik neukrajují z limitu na hráčské gáže ani Carey Price s Jakem "The Snakem" Allenem u montrealských Canadiens. A to ani tehdy, když zrovna jsou zdraví.

Florida si před pár lety zadělala na pořádný malér. Nebo spíš tuze drahý špás.

Vždyť, ač měla už draftovaného budoucího maskovaného supermana v Knightovi, podepsala Bobrovského na dlouhých sedm let. Dala mu nejštědřejší smlouvu ve svých dějinách, tolik po službách dvojnásobného vítěze Vezinovy trofeje toužila.

Už v té chvíli bylo jasné, že časem dojde ke generačnímu souboji ruského akrobata s americkou kometou. Že Knight nebude na volné brankoviště čekat sedm let. A že si dříve či později kvalitními výkony řekne o pořádný balík.

Ta chvíle právě nastala a výsledkem je to, že Cats budou velmi pravděpodobně mít od ročníku 2023/24 nejnákladnější gólmanský pár v NHL.

Ne že by si Knight tříletý překlenovací kontrakt na 13,5 milionu dolarů nezasloužil. Mít cestu vyklizenou, nejspíš by ukázal, že si takové podmínky zaslouží do posledního centu a ještě udělá z generálního manažera Billa Zita génia.

Jenže Bobrovskij v tuhle chvíli figuruje na soupisce Panthers a z Floridy, kde zatím zaujal spíš rozdáváním rolexek než kouzly mezi třemi tyčemi, se nikam nechystá. Zito se ale snaží tvářit, že vynaložit tolik peněz za dva "kasaře" je v pořádku.

"Spencer je fenomenální gólman, špičkový sportovec a úžasný člověk. Je zapálený do tréninku, ve své profesionální kariéře se herně stále zlepšuje. Jsme nadšení z toho, jak díky tomuto podpisu vypadá současnost i budoucnost našeho brankoviště."

Alokovat 14,5 milionu dolarů na jeden post je odvážné rozhodnutí. Jinde – obraně a útoku – bude taková suma chybět. Zito ale, na rozdíl od roku 2019, neměl příliš na vybranou. Sklidil, co zasel.

Pokud nebudou mít Cats výsledky, kdekdo mu ohromující investici do Bobrovského s Knightem připomene.

