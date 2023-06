ZROD: Pomoc od celebit a pelyněk na dresu. Jak hokej zakořenil v poušti

Psal se rok 1991, když Las Vegas hostilo exhibiční mač pod širým nebem mezi Los Angeles Kings a New York Rangers. Trvalo ovšem dalších 26 let, než se NHL uchytila v "městě hříchu" napevno. A to díky muži, co jako kluk zažil stěhování od texaských rančů do hokejem posedlé Kanady. I jeho krásná hra s kotoučem rychle okouzlila a vryla se mu do srdce. Jmenuje se Bill Foley a je vlastníkem Vegas Golden Knights.

Nejdřív nám dokažte, že o NHL bude zájem. A pak? Pak se uvidí.

Foley a spol. dostali v prosinci 2014 od Rady guvernérů zelenou, aby začali prodávat permanentky na neexistující klub. Byla to zkouška, která měla jasný cíl. Ověřit, zda by se v Nevadské poušti chodilo na nejprestižnější hokejovou ligu světa.

Obavy byly na místě, žádná jiná z velkých amerických soutěží (NBA, MLB, NFL) si tam se svou franšízou netroufla. V turistické destinaci byla na poli zábavy velká konkurence, včetně vyhlášených neřestí.

Může ve specifickém prostředí velkolepých kasin a vykřičených domů prosperovat vrcholový sport? Může! V únoru 2015 prodej začal a výsledky se dostavily obratem. Už za první den bylo zamluveno 5 000 permanentních vstupenek, v dubnu byla pokořena kýžená meta 10 000 kousků.

S popularizací NHL a tím, aby Las Vegas přijalo Foleyho projekt za vlastní, pomohlo 75 celebrit. Včetně pokerového machra Daniela Negreanua. Foley nepodcenil jediný detail, vedení kanadsko-americké ligy bylo ohromeno.

V červnu roku 2016 bylo jednomyslně schváleno, že Vegas přibude na mapu NHL. Poplatek? 500 milionů dolarů! Desetkrát vyšší než zkraje devadesátek zaplatili floridští Panteři, nynější fináloví soupeři Golden Knights.

Jak Zlatí rytíři přišli ke svému jménu a klubové identitě? O tom byla řeč zde. Ve zkratce: Foley chtěl odkázat na svou vojenskou minulost a inspiroval se barvami i logem sportovních týmů akademie ve West Pointu, název si pak vypůjčil od elitní jednotky parašutistů US Army.

Sporu se nebál.

"„Armáda pouze zjistí, že dvě různé uskupení z odlišných odvětví, kde nehrozí záměna jednoho za druhé, mohou používat stejné jméno. Mluví o tom práva o ochranných známkách. Vše jsme si ověřovali,“ řekl v té době pro Yahoo Sports.

Na dresy se dostal i zajímavý detail odkazující na Nevadu. Stát, kde je právě Vegas největším městem. Na zlatých lemech najdete obrys pelyňkových ratolestí, jde totiž o symbol tamních pouští a nevadskou státní rostlinu.

Na jaře roku 2017 podepsali Golden Knights, respektive jejich generální manažer George McPhee, prvního plejera. Reida Dukea. Posléze si vybrali za trenéra Gerarda Gallanta, známého výtečnou prací s mladými plejery a skvělého motivátora.

A pak přišel další důležitý okamžik: rozšiřovací draft! McPhee díky němu získal kluka z plakátu. Tvář celého klubu. Marca-Andrého Fleuryho, trojnásobného vítěze Stanley Cupu, kterého se rozhodl neochránit Pittsburgh. Tučňáci tehdy věřili, že jejich jedničkou bude dlouhá léta Matt Murray.

Mazaný lišák McPhee si vybral také spoustu beků, které posléze mohl výhodně vyměňovat. Dohodami s ostatními kluby NHL o tom, že jimi zvoleného hráče při draftu "přehlédne", si přišel na další důležité draftové výběry. Byla to skutečně mistrovská práce! Zahrnovala i Čecha – Tomáše Noska.

O pár dní později tak mohl McPhee zaválet také při klasickém vstupním draftu, Vegas volilo hned tři z elitní patnáctky hokejových talentů. „K prvotřídnímu talentu jinak než draftem nepřijdete,“ vysvětloval to ostřílený funkcionář. Ta jména vám dnes řeknou mnohé – Cody Glass, Nick Suzuki a Erik Brännström.

Zlatí rytíři za posledně zmiňovaného později získali současného kapitána Marka Stonea, ale to už je jiný příběh.

Zrod vegaského klubu byl dokonán 6. října 2017. Premiérovým ostrým zápasem v NHL. Gallantovi chlapci porazili Dallas Stars 2:1 díky dvěma trefám Jamese Neala. Mimochodem autora přezdívky Golden Misfits (narážka na to, že tehdejší kádr tvořili odpadlíci z jiných mančaftů), která je v kabině i mezi fanoušky Vegas dodnes populární.

V noci na středu může ironické označení dostat punc šampionů Stanley Cupu.

Ne že by k tomu nebylo blízko už před pěti lety, kdy se coby nováčkové dostali Marc-André Fleury a spol. až do finále. To tažení pamatuje šest borců, v čele s nejproduktivnějším hráčem aktuálního play-off Jonathanem Marchessaultem.

